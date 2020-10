Breitbandzweckverband : Schnelles Internet: Erster Anschluss in Tielen aktiviert

Der Breitbandzweckverband Mittlere Geest will im November das Schubyer Gewerbegebiet versorgen.

13. Oktober 2020, 15:06 Uhr

Tielen/schuby | „Nu geiht dat los!“, so begrüßte Verbandsvorsteher und Bürgermeister Thomas Klömmer aus Erfde die geladenen Gäste des Breitbandzweckverbands Mittlere Geest (BZMG) zur Aktivierung des ersten Glasfaseranschlusses in dem Bürgerhaus in Tielen und drückte auf den roten Knopf.

Zum BZMG Mittlere Geest gehören alle Gemeinden des Amtes Arensharde und des Amtes Kropp-Stapelholm (außer Stapel). Über 840 Kilometer sind insgesamt zu verlegen, um die über 6500 Haushalte mit dem schnellen Internet versorgen zu können. „Nach heutigem Stand haben sich etwa 4500 Haushalte vertraglich angeschlossen“, hob Klömmer hervor. Vertragspartner ist die TNG-Stadtnetz GmbH aus Kiel. Diese TNG fungiert als Pächter und Betreiber des entstehenden Netzes. Der gesamte Netzausbau wird über 46 Millionen Euro kosten.

In Tielen sind zurzeit schon 80 Prozent der Hausanschlüsse installiert, so dass „Tielen bald komplett an das schnelle Netz gehen kann“. Als nächstes werden Erfde und Meggerdorf dran sein. Für den Ortsteil Meggerholm wird noch eine zeitnahe Lösung anvisiert.

Auch in den Ausbaugebieten im Amt Arensharde geht es voran. Nachdem der Zweckverband den Vertrag mit dem ursprünglich beauftragten Unternehmen auflösen musste und den Auftrag neu vergab, geht der BZMG davon aus, im November mit der Schaltung der ersten Hausanschlüsse im Gewerbegebiet in Schuby und im Bereich Schuby-Weide beginnen zu können. Ausdrücklich wies Klömmer noch darauf hin, dass mit Beginn der Baumaßnahmen in den jeweiligen Gemeinden Interessenten sich noch den schnellen Internetanschluss sichern können. Nach jetzigem Stand sind 40 Prozent der Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Für den weiteren Ausbau sind sechs Tiefbaufirmen parallel mit etwa 150 Mitarbeitern an der fristgerechten Umsetzung der Arbeiten beschäftigt. „Wir gehen davon aus, dass die Tiefbauarbeiten im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein werden“, sagt Klömmer. Die Firmen Lilienthal und Vitronet stellen dann zeitnah die Hausanschlüsse her. „Im Herbst 2021 kann dann spätestens jeder Kunde seinen Red-Button-Day feiern“, so lautet die Prophezeiung des Verbandsvorstehers.

Die TNG weist darauf hin, dass die Kunden angeschrieben werden, um sicherzustellen, dass es zu keinem Ausfall der Internet- und Telefonleistung vom Altanbieter kommt.

Nähere Auskünfte erteilt Projektleiter Lutz Schnoor vom Amt Arensharde: per E-Mail an schnoor@amt-arensharde.de oder telefonisch unter 04626/9640.