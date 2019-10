Kulturpreis Schleswig : Schnell anmelden: Preisverleihung an Jonny Möller

Der bekannte Musiker wird am 6. November im Stadtmuseum geehrt.

30. Oktober 2019, 14:06 Uhr

Nur noch heute kann man sich anmelden, um an der Verleihung des Kulturpreises der Stadt Schleswig an den Musiker Jonny Möller teilzunehmen. Die Saxophon-Workshops des sympathischen Multitalents sind genauso legendär wie die Weihnachtskonzerte mit der Band Mobago in der Andreaskirche in Haddeby.

Die Vorsitzende des Kultur-, Sport- und Tourismusausschusses, Babette Teweses, wird am kommenden Mittwoch im Stadtmuseum, wo der Preis verliehen wird, eine Laudatio halten. Anmeldung telefonisch unter 04621/9368-12 oder per Mail unter kultur-tourismus@schleswig.de