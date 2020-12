Blei giessen zu Silvester : Schleswigs Zukunft liegt im Blei

Die SN-Redaktion hat ihr traditionelles Orakel für sechs öffentliche Personen der Stadt zu Ereignissen im kommenden Jahr befragt.

30. Dezember 2020, 18:19 Uhr

Schleswig | Alle Welt hofft auf ein besseres Jahr nach dem „annus horribilis“ 2020, dem Jahr mit dem Coronavirus. Doch was wird uns das neue Jahr bringen, gerade hier in Schleswig? Wie geht es weiter in der Stadt, welche Personen werden eine besondere Rolle spielen? Wie immer am Jahresende hat die SN-Redaktion deshalb das Blei – genauer: das Zinn – befragt, hat sich zusammengesetzt, um die nach dem Schmelzen und Abschrecken entstandenen Figuren zu betrachten, zu beschreiben und zu analysieren.

Herauskommen ist ein schillerndes Bild der Zukunft unserer Stadt, dargestellt und erläutert am Beispiel von sechs Akteuren, die im abgelaufenen Jahr auf die eine oder andere Art auf sich aufmerksam gemacht haben – und dies auch in Zukunft tun könnten.

Dr. Kai Giermann, Leiter KreisGesundheitsamt

Manfred Pakusius, Leiter des Norden-Festivals

Da kann es keine Zweifel geben: Diese Figur ist ganz eindeutig ein Coronavirus. Sicherlich eine mutierte Form, die bisher noch nicht aufgetreten ist. Vielleicht eine ganz neue Art des Virus, eine gutartige, die womöglich keine Infektionen auslöst, sondern diese heilt. Wir nennen es SL-Giermann-Covid-21 und sind uns sicher, dass der umtriebige Amtsarzt aus dem Kreishaus im kommenden Jahr eine entscheidende Rolle im weiteren Kampf gegen Covid-19 spielen wird.

Wal, Duschkopf, Mikrofon – das waren die ersten Assoziationen der Redaktion. Aber es könnte auch ein Fabeltier sein, ein Drache vielleicht, sicher nur bedingt flugfähig. Oder das „Nessi“ der Schlei, das beim Festival aus den Fluten auftaucht? Es könnte das neue Wappentier des Festivals werden, das 2021 auf jeden Fall stattfinden soll. Mikroständer wird man dann in jedem Fall brauchen, und der Duschkopf ist vielleicht ein Hinweis auf den anstehenden Ausbau der sanitären Anlagen.

Fabian Bellinghausen, SPD-Ratsherr

Füllhorn, Flagge, Fackel – aber was hat das mit dem Shootingstar der Schleswiger SPD zu tun, der mit 29 schon den Bauausschuss leitet? Erst beim genauen Hinsehen fällt auf: Es ist ein Telefonhörer, schnurgebunden. Den braucht ein aufstrebender Jungpolitiker, um auf keinen Fall wichtige Anrufe aus Kiel, Berlin oder Brüssel zu verpassen. Dann muss man auch nicht immer mit offenem Fenster schlafen, um einen entsprechenden Ruf zu hören.

Wolfgang Schoofs, Geschäftsführer Stadtwerke SH

Was ist das? Die Ladung Blei zerspringt im Wasser in mehrere Einzelteile – ein großes, sieben kleine. Das große könnte auf ein Großprojekt im kommenden Jahr hindeuten. Wird sich Schoofs doch wieder um den Theaterneubau kümmern? Braucht es da einen erfahrenen Manager? Oder planen die Stadtwerke ein wegweisendes Projekt wie ein Solarkraftwerk oder Stromspeicherung über Wasserstoff-Umwandlung? Jemand sieht eine Glühbirne mit Lichtstrahlen, ein anderer ein Zentrum mit sieben Satelliten, vielleicht sieben Projekte, ein dritter eine Keule, auf die sich nun niemand einen Reim machen kann. Eher rückwärts gewandt ist die Interpretation, dass es sich bei den Partikeln um Plastikschnipsel in der Schlei handelt.

Max Triphaus, Geschäftsführer Ostseefjord Schlei

Erster Gedanke: ein Wurm! Es könnte ein seltenes Reptil sein, dass der Region großen Zulauf von Naturforschern beschert. Es könnte aber auch eine Schlange sein, die als Symbol für lange Autoschlangen steht, mit denen die Region im Boom-Jahr 2021 zu kämpfen hat. Oder man sieht in der Figur – senkrecht gestellt – einen Vogel mit Hakenschnabel. Ein Paradiesvogel? Es wäre eine Überraschung, sollte sich Triphaus in diese Richtung entwickeln. Am Ende ist es vielleicht einfach nur ein extravaganter Ohrschmuck.

Dorothee Tams, Ratsfrau der Grünen

Zur Beruhigung der Gemüter gleich vorweg die Klarstellung: Es ist keine Sprühdose! Man muss also nicht damit rechnen, dass die engagierte Umweltpolitikerin auch im neuen Jahr wieder nächtens neue Radwege in der Stadt markiert und sich den Unmut einiger Ratskollegen zuzieht. Sie wird sich stattdessen vermutlich verstärkt dem Artenschutz widmen, denn eine der beiden Figuren, in die die Bleimasse zerfiel, könnte ein Hirschkäfer sein, die andere eine Kröte – die man als Kommunalpolitiker hin und wieder schlucken muss. Die Tatsache der Aufteilung könnte allerdings auch ein Hinweis auf eine mögliche Spaltung der Grünen-Fraktion sein.