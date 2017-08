von „Tatort“ bis zu „Honig im Kopf“ : Schleswigs heimlicher Filmstar

Das hat man also davon, wenn man sich freiwillig meldet. Als die Grundschulklasse seiner Tochter Hannah eines Tages angefragt wurde, um bei Aufnahmen für die ZDF-Serie „Unter anderen Umständen“ im Schloss mitzumachen, erklärte sich Wolf Laturnus dazu bereit, dabei ein wenig auf die Kinder aufzupassen. Mit dem Ergebnis, dass er selbst als Statist gebraucht wurde. Sieben Jahre ist das jetzt her. Inzwischen hat der Schleswiger in mehr als 50 Film- und Fernsehproduktionen als Komparse mitgemacht. „Es hat mich damals einfach gepackt. Seitdem ist das mein Hobby, und es macht mir unheimlich viel Spaß“, sagt er.

Dabei hat man es nicht immer leicht als Statist. Mitten in der Nacht aufstehen, stundenlang in der Kälte warten, am besten nicht im Weg rumstehen und obendrein dabei auch noch kaum etwas verdienen. All das gehört dazu. „Egal“, sagt Laturnus. Er sei einfach fasziniert von der Filmwelt – und deshalb hält er auch die etwas unangenehmen Nebenwirkungen gerne aus. „Es kann sein, dass man für eine Filmminute einen ganzen Tag lang dreht, oder dass eine Szene, bei der man dabei ist, ganz rausgeschnitten wird“, erzählt er. Aber es gebe eben auch so viele spannende und tolle Aspekte, da fielen die negativen nicht so ins Gewicht.

Dabei ist es dem 50-jährigen Steuerfachangestellten egal, wen oder was er darstellt. Dabei sein ist alles. Bei „Unter anderen Umständen“ war er inzwischen schon Polizist, Notarzt oder auch Bestattungsunternehmer. Ähnlich abwechslungsreich waren seine Jobs bei „Tatort“-Produktionen in Kiel und Hamburg. Dabei kommt er den Stars wie Natalia Wörner, Martin Brambach, Axel Milberg und Wotan Wilke Möhring stets sehr nahe, vermeidet aber, ihnen auf die Nerven zu gehen. „Man entwickelt ein Fingerspitzengefühl, wann man mal Smalltalk halten oder ein Foto machen kann. Manchmal sind die Schauspieler so konzentriert, dass man sich besser im Hintergrund hält. Danach aber sind in der Regel alle sehr freundlich.“

Das gelte auch für Anja Kling, Anna Maria Mühe, Yvonne Catterfeld, Heino Ferch, Robert Atzorn, Axel Prahl, Bjarne Mädel oder auch Til Schweiger und Dieter Hallervorden. Die beiden Letztgenannten hat er beim Dreh zum Kino-Schlager „Honig im Kopf“ kennengelernt, in dem er einen Party-Gast spielt. Die anderen erlebte er bei Dreharbeiten etwa für einen Dora-Heldt-Film, die Krimi-Reihe „Solo für Weiss“ oder die auf Sylt gedrehte Serie „Nord Nord Mord“. Auch bei den Verfilmungen von Jussi Adler-Olsens „Erlösung“ oder des Kinderbuch-Klassikers „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ war er dabei. Zuletzt stand er für den ZDF-Zweiteiler „Das tote Mädchen“ als Polizist vor der Kamera.

Dass er dabei jeweils nur wenige Sekunden zu sehen ist, stört ihn nicht. „Um richtig zu schauspielern, fehlt mir das Talent“, sagt Laturnus, der unter anderem bei der Schleswiger Agentur „Komparsenfischer“ gemeldet ist. Wenn er aber mal den einen oder anderen Satz sagen darf, dann freue er sich schon. „Eine etwas größere Sprechrolle, das wäre schon was“, antwortet er auf die Frage nach den Wünschen für seine weitere Statisten-Karriere. „Und einen Auftritt im Münster-,Tatort‘ oder auf dem ,Traumschiff‘.“ Auf jeden Fall möchte er weitermachen – und wird dabei von seiner Frau Tanja und seinen Chefs unterstützt. „Sie sind zum Glück sehr tolerant, was dieses zeitaufwändige Hobby betrifft.“

von Sven Windmann

erstellt am 05.Aug.2017 | 07:00 Uhr