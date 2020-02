Renate und Günther Meier : Schleswigs erstes „Löwen“-Paar

Der Wirtschaftspreis der Schleswiger Nachrichten und der VR Bank Nord geht diesmal an das Stifter-Ehepaar Renate und Günther Meier.

von Sven Windmann

13. Februar 2020, 17:22 Uhr

Schleswig | Wohl selten war eine Laudatio so persönlich wie diese. Denn als Steffanie Hildebrandt gestern ans Mikrofon trat, sang sie ein Loblied auf ein Ehepaar, in dessen Haus sie selbst schon als Säugling lag und mit dem sie seither eng verbunden ist: Renate und Günther Meier. Der ehemalige Steuerberater und seine Frau wurden gemeinsam von den Schleswiger Nachrichten und der VR Bank Nord als „Löwen von Schleswig“ ausgezeichnet. „Das ist eine ganz, ganz große Ehre für uns. Vielen Dank“, freute sich Renate Meier auch darüber, dass sich erstmals ein Paar mit dem Titel schmücken darf.

Zum bereits achten Mal wurden mit dem Wirtschaftspreis mutige und erfolgreiche Unternehmer aus der Region geehrt, denen nicht nur der eigene Erfolg, sondern immer auch das Wohlergehen der Stadt Schleswig und des Umlandes wichtig ist. Und das trifft ohne Zweifel auf das Ehepaar Meier zu. Denn die beiden hatten nicht nur bereits 2012 eine Stiftung gegründet, mit der sie Kinder und Benachteiligte in der Stadt und der Region unterstützen, sondern auch den Anstoß dafür gegeben, dass in Schleswig ein Hospiz gebaut wird – mit einer Spende von zwei Millionen Euro. „Die beiden haben immer an dieses Projekt geglaubt und begeistern längst auch viele andere dafür. Mit dem Bau des Petri-Hauses setzen sie sich nun ein Denkmal, von dem viele Menschen etwas haben werden“, betonte Hildebrandt, die selbst Vorstandsmitglied der Hospizstiftung ist. Dass ihre Eltern jeweils eine Ausbildung im Büro von Günther Meier gemacht und sich dort dann kennen und lieben gelernt haben, mache die Beziehung zu dem Paar für sie zu einer ganz besonderen. Und so konnte sie in ihrer launigen Laudatio hier und da aus dem Nähkästchen plaudern.

Gleichzeitig lobte Hildebrandt, dass sie Günther Meier immer als fleißigen Geschäftsmann, als innovativen Geist mit Mut und Weitsicht geschätzt habe. Auch seine Frau habe immer mitgearbeitet, sich eingebracht, ihm den Rücken freigehalten. „Genau solche Unternehmer, die Ideen haben, Arbeitsplätze schaffen und auch Gutes für die Allgemeinheit tun, braucht Schleswig“, betonte Hildebrandt.

Attribute, die sie auch den beiden anderen Nominierten zuschrieb: Jörn Ross, Ältermann der Holmer Fischer, und Rolf-Ejvind Sörensen, Versicherungsmakler, Präsident der IHK Flensburg und vielfach engagierter Ehrenamtler. Beide gönnten den Meiers den Titel, wie sie hinterher betonten. „Das ist schon Wahnsinn, was sie gemacht haben“, lobte Sörensen, der sein Preisgeld von 1000 Euro je zur Hälfte an die Jugendabteilungen des FC Haddeby und der SG Schleswig weiterreichen möchte. Ross spendet seine 1000 Euro an den „Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume“, der unter anderem den Aalbestand in der Schlei erhöhen möchte. Das Ehepaar Meier wiederum freute sich über ein Preisgeld von 3000 Euro, das zu gleichen Teilen an seine beiden Stiftungen gehen soll.

„Wir haben es hier mit vier tollen Persönlichkeiten zu tun“, betonte SN-Redaktionsleiter Alf Clasen mit Blick auf die Kandidaten. Diese hätten jeder für sich den Titel als „Löwe von Schleswig“ verdient, sagte auch VR-Bank-Vorstand Michael Möller. Stefan Hans Kläsener, sh:z-Chefredakteur, nutzte die Gelegenheit, den Wert der lokalen Wirtschaft zu betonen. „Deswegen sind solche Veranstaltungen wie diese ein guter Anlass, um sich mal gegenseitig auf die Schultern zu klopfen“, betonte er. Schleswig sei eine tolle Stadt, „für die es sich lohnt, sich zu engagieren“, so Kläsener. Eine Einschätzung, die die rund 80 Gäste, die zur Preisverleihung in den Sitz der VR Bank Nord an der Königstraße gekommen waren, teilten.

Bildergalerie Seite 8