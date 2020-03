Trotz Corona : Schleswiger Wochenmarkt lockt die Massen an

Auf dem Stadtfeld herrschte am Sonnabend ein buntes Treiben. Die meisten Kunden hielten jedoch Abstand voneinander.

von Sven Windmann

22. März 2020, 16:05 Uhr

Schleswig | Auf den ersten Blick ist alles wie immer am Sonnabendvormittag auf dem Stadtfeld. Die Marktstände sind aufgebaut und präsentieren sich voller Waren, davor und dazwischen tummeln sich die Kunden. Der Parkplatz ist voller Autos. Die Stimmung ist gut, die Sonne scheint.

Dass die Coronakrise auch auf dem Schleswiger Wochenmarkt angekommen ist, entdeckt man erst, wenn man genauer hinsieht. So werden die Besucher hier und da mit Hilfe von Schildern aufgefordert, Abstand voneinander zu halten. Die meisten Kunden halten sich auch brav daran, Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel. Manche Verkäufer tragen Schutzhandschuhe, andere nehmen das Geld nur in Plastikschalen entgegen. Und immer wieder entdeckt man in der Menge Frauen und Männer mit Mundschutz. Dazu gehört auch Irid Joswig. „Ich fühle mich einfach sicherer so“, sagt sie und spricht von einem „mulmigen Gefühl“, mit dem sie auf den Markt gekommen sei. Besonders das Thema Tröpfchenübertragung treibt sie um. „Ich möchte hier weder jemanden beim Gespräch anspucken, noch möchte ich angespuckt werden“, sagt sie. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, hat sie auch Einweghandschuhe und ein Desinfektionsspray in der Tasche. „Denn die meisten Stände haben ja doch keine Vorrichtungen wegen Corona getroffen“, hat sie beobachtet.

Wie Irid Joswig ist auch Christa Jochims eine regelmäßige Besucherin des Wochenmarktes. Sie fühlt sich jedoch sicher. „Wir sind hier an der frischen Luft und die Leute geben aufeinander acht“, sagt Jochims. Zudem sei sie selbst gesund und in keinem sogenannten Risikogebiet wie etwa Österreich gewesen. „Einkaufen im Laden darf man ja auch. Wieso soll man also nicht auf den Markt gehen?“, fragt sie. Zumal sie auch noch ein paar Dinge für ihre Nachbarin kauft, die kürzlich schwer krank war und besser nicht aus dem Haus gehen sollte.

„Es ist schon heftig, was hier los ist“, sagt hingegen ein älterer Herr, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte. Warum? „Weil ich gehofft hatte, dass hier weniger Leute sind und gleichzeitig selbst auch nicht auf meinen Markt-Besuch verzichten wollte.“

Das geht offenbar vielen Stammkunden so. „Wir haben viel zu tun. Ich würde sogar sagen, dass hier mehr los ist als an anderen Tagen. Besonders heute Morgen waren viele Leute da“, sagt Rüdiger Heller, der mit seiner Familie einen Obst- und Gemüsestand betreibt. Er, seine Frau Christa und Senior-Chefin Anni Heller tragen allesamt Schutzhandschuhe. Zudem trennt sie der eineinhalb Meter breite Verkaufsstand von den Kunden. Diese indes, so hat Rüdiger Heller beobachtet, kaufen zurzeit verstärkt Wurzeln und Suppenkraut. „Offenbar um sich und ihr Immunsystem zu stärken.“

Dazu kann auch ein Spaziergang an der frischen Luft beitragen. Den gönnten sich am Sonnabend und auch am Sonntag viele Schleswiger. Auffällig war jedoch, dass auf den Königswiesen, der Schlossinsel oder an der Schleipromenade – trotz des herrlichen Sonnenscheins – deutlich weniger Menschen unterwegs waren als sonst.