Aktionstag auf den Königswiesen : Schleswiger THW-Jugend: Die Retter von morgen

Der Ortsverband feiert das 30-jährige Bestehen der Nachwuchsabteilung mit einem Aktionstag.

22. September 2019, 17:14 Uhr

Schleswig | Es brennt, es zischt, es qualmt – als die Männer des THW mit der Sauerstoff-Lanze einen Betonblock zerschneiden, ist das ein Hingucker für alle. Normalerweise kommt das Gerät im Katastrophenfall zum Einsatz, um Verletzte schnell aus Gebäuden zu befreien. Am vergangenen Sonnabend aber handelt es sich nur um eine Demonstration dessen, was die Retter und Helfer des Technischen Hilfswerks alles können.

Der Anlass ist ein freudiger: Die THW-Jugendgruppe feiert ihr 30-jähriges Bestehen und hat alle Schleswiger auf die Königswiesen eingeladen. „Wir wollen heute präsentieren, was unsere Jugendarbeit ausmacht. Und was die jungen Menschen später dann im aktiven Dienst leisten können“, sagt Peter Schmidt, der Ortsbeauftragte des THW in Schleswig. Mehrere Zelte sind auf dem Areal nahe dem Luisenbad aufgestellt, dazu schweres Gerät wie ein Kipplaster, eine selbst gebaute provisorische Brücke und ein Becken der Rettungstaucher. Außerdem gibt es Tretautos und auch eine Hüpfburg.

Die Besucher sind aufgefordert, die einzelnen Stationen selbst zu erkunden. Sie dürfen das Cockpit des Lasters besteigen, und die Kinder können mit Netzen kleine Schätze aus dem Wasser fischen, die ein Taucher vom Boden des Beckens hebt. Die Sprenggruppe zeigt nebenan ihr pyrotechnisches Können. Wie bei den regelmäßigen Übungen des THW steigt dichter Rauch auf, der einen Brandherd simuliert. Wer möchte, kann sich darin versuchen, über Funkgeräte Botschaften zu übermitteln. Für alle Fragen zu technischen Details sind die Frauen und Männer in ihrer blauen Arbeitskleidung gerne für die Besucher da.

„Wir wollen die Kinder und Jugendlichen spielerisch an die Aufgaben heranführen“, erzählt Schmidt. Die Jugendgruppe sei mit derzeit 25 Mitgliedern gut besetzt und zudem äußerst aktiv. Zum Training der Teilnehmer gehören zum Beispiel Knotenkunde, der Umgang mit Leitern oder das Ausleuchten von Einsatzorten. Spiel und Spaß dürfe aber in der Arbeit mit den jungen THWlern niemals zu kurz kommen, betont Schmidt. Deshalb stehen auch regelmäßig Ausflüge oder Aufenthalte in einem Zeltlager auf dem Programm. Mitmachen kann jeder, der das zehnte Lebensjahr erreicht hat. Neben der technischen Fähigkeit zur Katastrophenhilfe möchte das THW aber auch Werte vermitteln. „Das kameradschaftliche Miteinander und der Einsatz für die Gemeinschaft spielen bei uns eine ganz wichtige Rolle“, so Schmidt.

Mit der Resonanz sind die Organisatoren des THW am Nachmittag zufrieden. Nicht nur die Kinder haben sichtbare Freude am Erkunden der Geräte.