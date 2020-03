berufsbildungszentrum : Schleswiger Ski-Klassenfahrt nach Südtirol ist abgesagt

Gesundheitsamt kündigt Quarantäne nach der Rückkehr an - Bildungsministerium widerruft Dienstreise-Genehmigung der Lehrer.

von Gero Trittmaack

04. März 2020, 19:38 Uhr

Schleswig/Kappeln | 66 Schülerinnen und Schüler des Schleswiger Berufsbildungszentrums saßen gestern bereits auf gepackten Koffern, wussten aber nicht so recht, ob sie sich auf die geplante Skireise nach Südtirol freuen durften. Eigentlich sollte der Bus heute um 16.15 Uhr in Richtung Süden starten, aber wegen des in Italien grassierenden Coronavirus gab es Bedenken. Und die erwiesen sich gestern Abend als berechtigt: Das Kieler Bildungsministerium teilte kurz vor 19 Uhr mit, dass es die Dienstreise-Erlaubnis der Lehrer widerrufe habe. Deshalb findet die Reise nach Südtirol nicht statt.

Nachdem unsere Zeitung in der gestrigen Ausgabe über die geplante Wanderfahrt des BBZ und die Bedenken einzelner Eltern berichtet hatte, wurde auch das Gesundheitsamt des Kreises aufmerksam. Die Behörde meldete Bedenken an und formulierte ihre Einschätzung zur Corona-Lage in Italien und machte auf die möglichen Auswirkungen für die Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg aufmerksam: Wegen der sich abzeichnenden dynamischen Entwicklung des Coronavirus insbesondere in Norditalien geht der Kreis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die gesamte Gruppe mit 66 Schülern und neun Begleitpersonen nach ihrer Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne genommen werden muss – zur Abwehr von Ansteckungsrisiken der Kreisbevölkerung.

Die „dynamische Entwicklung“ zeigte sich gestern wieder durch Zahlen und Maßnahmen in Italien: Aktuell ist von mehr als 200 Infizierten und 29 Toten die Rede, die Regierung beschloss, alle Schulen und Universitäten im Lande zu schließen. Das Robert Koch-Institut hat Südtirol zwar nicht zum Risikogebiet erklärt, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass viele der in Baden-Württemberg Erkrankten sich zuvor dort zum Skilaufen aufgehalten hatten.

Auch vor diesem Hintergrund darf der Kreis Schleswig-Flensburg ein Verbot der Reise nach Auskunft von Pressesprecherin Martina Potztal aus rechtlichen Gründen nicht aussprechen. Deshalb wurde die Schleswiger Einschätzung an das Kieler Bildungsministerium weitergeleitet – mit dem Hinweis, dass der Kreis sofort mit den Vorbereitungen für die Quarantäne beginnen werde, sollte die Reise dennoch stattfinden.

Dazu aber wird es nicht kommen. Das Bildungsministerium verbot den Lehrern die Reise als Dienstherr mit dem Argument der Unterrichtssicherheit. „Wir können nicht riskieren, dass sich die Lehrer nach ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben müssen und zwei Wochen nicht für den Unterricht zur Verfügung stehen“, sagte Ministeriumssprecher David Ermes.

Die Schüler wurden gestern Abend über WhatsApp-Gruppen und Telefonketten informiert. Ihre Koffer müssen sie wohl oder übel wieder auspacken – und heute geht es statt zum Skilaufen nach Südtirol wieder in die Schule.