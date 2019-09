9000 Euro für den guten Zweck gesammelt : Schleswiger Rotarier spenden für Hospizarbeit und eine Schule in Togo

Der Rotary-Club Schleswig/Gottorf tut viel Gutes. Jetzt konnten wieder Spendengelder überreicht werden.

06. September 2019, 14:28 Uhr

Schleswig | Das Engagement zahlreicher Schleswiger für die Hospizarbeit in der Region ist eng verbunden auch mit Initiativen des Rotary-Clubs Schleswig/Gottorf. Seit Jahren sammeln Präsident Thomas Beck und seine Mitstreiter beispielsweise für die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes und für die Errichtung eines stationären Hospizes in Schleswig.

4000 Euro beim Gottorfer Landmarkt gesammelt

So auch im Mai dieses Jahres, als über 35 Clubmitglieder auf dem 30. Gottorfer Landmarkt den Verkauf der Eintrittskarten managten und die Besucher um Spenden für die Hospizarbeit baten. Am Ende kamen an einem einzigen Tag 4000 Euro zusammen, die Thomas Beck und sein Vorgänger im Amt, Rolf Sörensen, zu gleichen Teilen dem Freundeskreis Hospizdienst Schleswig und der Hospiz- und Palliativ- G. und R. Meier Stiftung übergeben werden.

Engagement für Kinder in Togo

Eine weitere Spende der Gottorfer Rotarier soll Kindern in einem kleinen afrikanischen Staat helfen. Wenn Gabriele Dunker-Ulbrich und Mathias Montcho ihre Zuhörer mitnehmen auf eine Reise ins afrikanische Togo, in einen kleinen Ortsteil der Stadt Kpalime, von den Kindern dort erzählen, die morgens und abends viele Kilometer Fußweg auf sich nehmen, um an einer Privatschule Lesen und Schreiben zu lernen, dann ist es in der Regel um sie herum mucksmäuschenstill. So war es auch vor einigen Monaten, als die beiden im Namen des Vereins „Schule im Herzen“ im Rotary-Club über ihr Engagement für die Kinder in Togo erzählten.

Auf einer privaten Feier um Spenden gebeten

In der Folge sammelten Christoph und Tanja Weitkamp auf einer privaten Feier 3500 Euro für die „Schule im Herzen“, aus der Clubkasse wurde dieser Betrag auf 5000 Euro aufgestockt.

Keine Möglichkeit, den Bildungshorizont zu erweitern

Mehr als 120 Kinder werden seit über zehn Jahren in den Klassenstufen 1 bis 6 unterrichtet in der Schule unterrichtet. Nach Beendigung der Grundschulzeit gibt es für die meisten dieser Kinder jedoch keine Möglichkeit, ihren Bildungshorizont zu erweitern. „Es gibt in Togo keine Schulpflicht, so dass viele Eltern die Kinder nur ungern bis gar nicht eine Schule besuchen lassen, geschweige denn sich darüber informieren, wo sie zur Schule gehen können. Denn jedes Kind, das zur Schule geht, fehlt zuhause, wo der Lebensunterhalt der Familie verdient werden muss“, erklärt Montcho. Der von ihm gegründete Verein möchte sein Angebot ausbauen und den Kindern die Unterrichtung in den Klassenstufen 7 bis 9 ermöglichen.