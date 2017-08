8. bis 11. September : Schleswiger Peermarkt setzt weiter auf Familien

vergrößern 1 von 1 Foto: wim 1 von 1

Auch bei seiner inzwischen 418. Auflage kann der Peermarkt in diesem Jahr mit einer echten Premiere aufwarten. Denn das weltweit größte transportable Labyrinth wird bei dem traditionsreichen Jahrmarkt, der vom 8. bis 11. September stattfindet, erstmals auf dem Stadtfeld aufgebaut. Mit seinen Maßen von 40 mal 20 Metern entspricht es genau der Größe eines Handballfelds. Aber damit nicht genug. „Wir können und wollen nicht mit dem Hamburger Dom konkurrieren. Aber wir haben für unsere Schleswiger Kunden insgesamt wieder einen tollen Mix hinbekommen“, sagte Frank Dörksen vom Schaustellerverband gestern bei der Präsentation des diesjährigen Peermarkt-Programms im Rathaus.

Dabei fiel auf: Die insgesamt 49 Betreiber der Karussells, Spiel- und Imbiss-Buden setzen erneut auf Familien. So gibt es neben dem Labyrinth, dem obligatorischen Autoscooter und dem „Twister“, mit dem es hoch hinaus geht, gleich fünf Kinderfahrgeschäfte. Hinzu kommen mehrere Zuckerwaren- und Eiswagen. Familientag (Schnippeltag) ist der Montag, 11. September. Dann heißt es wieder: einmal bezahlen, zweimal fahren. Am Sonntag (um 15 Uhr) startet zudem eine Jahrmarkt-Parade mit mehreren Figuren und einem Stelzenläufer an der Spitze übers Stadtfeld. „Natürlich wollen wir damit Familien ansprechen, deswegen möchten wir den Kindern etwas bieten“, meinte Dörksen.

Dass die Zeiten längst vorbei sind, in denen insbesondere jugendliche Schläger für reichlich Ärger auf dem Peermarkt sorgten, freut indes nicht nur die Schausteller, sondern auch die Stadt und die Polizei. „Schleswig war der erste Jahrmarkt im Land, bei dem wir einen privaten Sicherheitsdienst engagieren mussten“, blickte Dörksen zurück. Auch diesmal wird die Firma Eichmann wieder nach dem Rechten sehen. „Aber es ist in den letzten Jahren sehr ruhig geworden. Deswegen kommen ja wieder die Familien aufs Stadtfeld“, sagte Eichmann-Mitarbeiter Ralf Hagge.

Das bestätigte auch Polizeihauptmeister Rainer Czayka. Als er vor über zehn Jahren von Kiel nach Schleswig kam und erstmals auf dem Peermarkt war, „da war ich doch ganz schön überrascht, wie heftig das hier abging“, erzählte er. Zwar werde die Polizei auch weiterhin Präsenz zeigen. Dass es zu Problemen kommen wird, damit rechne man aber nicht.

Geöffnet ist der Jahrmarkt am Freitag und Sonnabend jeweils von 14 bis 24 Uhr. Am Sonntag ist um 23 Uhr Schluss, am Montag dann bereits um 21 Uhr (Start jeweils um 14 Uhr).

von Sven Windmann

erstellt am 30.Aug.2017 | 12:00 Uhr