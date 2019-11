Spenden- und Finanzbericht 2018 : Schleswiger Kirche lässt sich ins Portemonnaie schauen

Die Kirchengemeinde Schleswig geht neue Wege und veröffentlicht einen übersichtlichen Spenden- und Finanzbericht.

Avatar_shz von Joachim Pohl

28. November 2019, 13:12 Uhr

Schleswig | Es ist echtes Neuland, das die Kirchengemeinde Schleswig hier betritt. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“, heißt es in Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums. Dienen wollen die Initiatoren des neuartigen Projektes dem Mammon keineswegs. Aber sie wollen dem Thema Kirche und Geld mehr Relevanz und vor allem mehr Transparenz geben.

Deshalb hat die Kirchengemeinde jetzt erstmals einen aufwendig erstellten Finanz- und Spendenbericht erstellt, der das Jahr 2018 abdeckt. Darin wird, in klaren Zahlen und in deutlicher Sprache, schlicht und einfach dargestellt, wie viel Geld die Kirchengemeinde 2018 zur Verfügung hatte, wo es herkam und was sie damit angestellt hat.

Es geht um große Zahlen, wie die 23 Millionen Euro, die dem Kirchenkreis insgesamt aus Kirchensteuern zur Verfügung stehen. Und um kleine Zahlen wie die 382 Euro, die Kollekten für die Kirchenpädagogik eingebracht haben.

Apropos: Bei Kollekten zeigen sich die Gottesdienstbesucher großzügig. 66 000 Euro haben sie 2018 in den Klingelbeutel geworfen, davon 29 000 Euro „zur Weiterleitung“, zum Beispiel für „Brot für die Welt“, aber eben auch 37 000 für die Verwendung in der eigenen Gemeinde. Darunter sind allerdings auch die Einnahmen bei Konzerten (16500 Euro), die als Kollekte gesammelt werden.

Und so kann der Leser des 34-seitigen Finanz- und Spendenberichts nahezu alle Einzelheiten über die vielfältigen Auf- und Ausgaben der Gemeinde erfahren, über Seniorenarbeit und Jugendtreff, über Bauunterhaltung und Kirchenmusik bis hin zur unvermeidlichen Verwaltung und den regelmäßigen Gottesdienst, der 2018 insgesamt 146 000 Euro gekostet hat.

Der Bericht ist aber mehr als ein reines Zahlenwerk und schon gar keine Kurzfassung des 320 Seiten starken Haushalts. „Es ist fast ein Portrait der Gemeinde geworden“, beschreibt es Antje Wendt, die zusammen mit Pastor Michael Dübbers zur Fundraising-AG der Kirchengemeinde gehört.

Es gehe letztlich um eine verbesserte Kommunikation mit den Menschen, sagt Dübbers. Wenn man – wie Ostern 2019 mit einem Brief an alle 9000 Gemeindeglieder – an die Menschen mit der Bitte um Geld herantrete, müsse man auch deutlich sagen und erklären, wofür man das Geld brauche. „Wir wollen damit auch die Gemeinde sichtbar werden lassen“, fügt er hinzu.

Unterstützung bei der Erschließung zusätzlicher Geldquellen (Dübbers: „Noch fließt das Geld aus der Kirchensteuer“) bekommt die Gemeinde von Janna Pleines, Fundraising-Referentin der Nordkirche, und von Jochen Schiel vom Zentrum für systemisches Fundraising.

„Großartig“ findet Pröpstin Johanna Lenz-Aude den neuen Weg der finanziellen Transparenz und wünscht sich vergleichbare Projekte auch von anderen Kirchengemeinden.