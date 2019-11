Kooperation mit der Uni Flensburg : Schleswiger Dannewerkschule setzt weiter auf Medienkompetenz

Die Medien-Kooperation der Gemeinschaftsschule mit der Universität wird fortgesetzt.

27. November 2019, 18:08 Uhr

SCHLESWIG | Die Tinte ist trocken. Die Kooperation der Europa-Universität Flensburg mit der Dannewerkschule wurde jetzt nicht nur verlängert, sondern auch inhaltlich erweitert. Ann-Kathrin Stoltenhoff ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Seminar für Medienbildung an der Uni. Sie möchte die Kooperation mit der Schleswiger Gemeinschaftsschule weiter voranbringen – zur Freude von Rektorin Andrea Schönberg und Marion Pollmanns, Direktorin des Zentrums für Lehrerbildung an der Flensburger Universität.

Mittlerweile steht kein klassischer Informatikunterricht mehr auf den Stundenplänen der Dannewerkschüler, wie der Medienbeauftragte der Schule, Finn Hübner, erklärt. Vielmehr würden die Lehrkräfte ihr Wissen beispielsweise über Smartboards stetig in den Unterricht einfließen lassen – und zwar unabhängig von den Fächern. „Digitale Medien sorgen für differenzierten Unterricht, um alle Facetten voranzubringen“, sagt Hübner.

Die Dannewerkschule ist die erste Schule außerhalb Flensburgs, die sich an der Kooperation zum Thema bestmögliche Nutzung digitaler Medien beteiligt. „Diese Idee wird von allen Lehrern mitgetragen“, betont Andrea Schönberg und spricht von einer durchweg positiven Rückmeldung. Auch die Eltern seien zum Thema „Mediennutzung außerhalb der Schule“ informiert worden. Denn laut Finn Hübner wüssten viele Erziehungsberechtigte gar nicht, welche Suchtpotenziale in vielen PC-Spielen stecken.

Auch deshalb wird die Kooperation zwischen Universität und Schule weiter intensiviert. Einerseits wird Studenten auf diese Weise ein praktisches Arbeitsfeld für die Umsetzung von eigenen Projektideen zur Verfügung gestellt. Andererseits erhält die Schule durch diese Kooperation Unterstützung in den Prozessen der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die Ergebnisse kommen dann der Entwicklung der Medienkompetenz an der Dannewerkschule zugute.

In den vergangenen drei Jahren erhielten 36 Praktikanten die Möglichkeit, sich als Lehrkraft im Unterricht auszuprobieren. In dieser Zeit fanden zudem mehrere Befragungen von Schülern und Lehrern zum Thema Medienkompetenz statt.

In den nächsten Jahren soll nun das Projekt „Dig*In: Digitalisierung und Inklusion“ umgesetzt werden, das sich mit Grundsatzfragen einer inklusiven digitalen Unterrichtsentwicklung beschäftigt. Dazu ist im März 2020 ein Schulmedientag für Lehrer mit Unterrichtshospitationen und Vorträgen geplant. Für den Unterricht in einer DaZ-Digital-Klasse präsentierte die Lehrerin Irina Schel bereits jetzt, welche Vorteile die mediale Einbindung in das Erlernen der deutschen Sprache mit sich bringt.