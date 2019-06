Schleswiger Buchhandlung Liesegang expandiert

von Gero Trittmaack

05. Juni 2019, 17:23 Uhr

Schleswig | Es ist nicht irgendeine Adresse, in der die Schleswiger Buchhandelskette Liesegang heute seine neue Filiale in Kiel eröffnet. Denn in der Holstenstraße 106 befindet sich mit der alten Landwirtschaftskammer eines der bekanntesten Gebäude im Zentrum der Landeshauptstadt. Schließlich ist der wuchtige und markante Backsteinbau eines der wenigen historischen Häuser, die die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg einigermaßen unbeschädigt überstanden haben. „Es ist ein tolles Haus, und wir sind absolut von diesem Standort überzeugt“, sagt Christian Liesegang.

Der 43-Jährige führt das Familienunternehmen in inzwischen vierter Generation, seit 2016 ist er Geschäftsführer. Dass die Firma Liesegang nun den Schritt nach Kiel wagt, sei eher Zufall als Plan gewesen, sagt er. Die Landwirtschaftskammer, die noch immer Eigentümerin des denkmalgeschützten Gebäudes ist, habe gezielt bei ihnen angefragt, ob Interesse an einem Einzug bestehe. „Man wollte dort gerne einen regionalen Mieter mit einem gehobenen Sortiment haben“, erzählt er. Nach einem Ortstermin und der Beurteilung des Standortes sei man schnell zu dem Schluss gekommen, dass man das Angebot annimmt. „Zumal es direkt in der Holstenstraße keinen weiteren Buchhändler mehr gibt. Das sehen wir als große Chance“, so Liesegang.

Mit dem neuen Laden in Kiel hat das Unternehmen nun bereits fünf Filialen mit insgesamt rund 80 Mitarbeitern im Land. 1901 gründete Karl Liesegang, Christian Liesegangs Urgroßvater, die Buchhandlung in Schleswig. 2004 wurde dann ein weiterer Standort in Husum eröffnet. Es folgten Eckernförde (2008) und Rendsburg (2015). Er wolle nicht ausschließen, dass in Zukunft weitere Filialen hinzu kommen, sagt der Geschäftsführer. „Wir wären definitiv in der Lage dazu. Da sind wir sehr flexibel. Aber es muss auch passen, so wie jetzt in Kiel. Konkret geplant ist zurzeit nichts.“

Punkten bei den Kieler Kunden will Liesegang – wie auch an den anderen Standorten – mit einem möglichst individuellen Angebot. So sei es Unternehmensphilosophie, dass jede einzelne Filiale so weit wie möglich selbstständig arbeitet und eigene Schwerpunkte setzen kann. Das gilt sowohl für das Warensortiment als auch für Veranstaltungen wie etwa Lesungen. „Wir legen sehr viel Wert auf Atmosphäre und Präsentation. Die Leute wollen gerne inspiriert werden. Aber dazu gehört auch eine qualifizierte Beratung. Viele Kunden schätzen genau dieses Gesamtangebot.“ Und nur so könne man sich als klassischer Händler gegen die Online-Mitbewerber wehren. „Das Gute ist, dass der Buchhandel schon reichlich Erfahrung mit der Konkurrenz aus dem Internet sammeln konnte und entsprechende Strategien erarbeitet hat.“ Hinzu komme, dass man längst selbst einen funktionierenden Web-Shop betreibe, der genau so schnell arbeite wie die großen Anbieter. „Man muss sich dennoch, insbesondere als Buchhändler, immer wieder neu erfinden“, so Liesegang.