Baustellen : Schleswiger Autofahrer schwer genervt

08. Oktober 2019, 17:42 Uhr

Schleswig | „So was habe ich noch nie erlebt“, schimpft Carsten Wehr, ein Ur-Schleswiger, Banker in der Innenstadt. „Es ist eine einzige Katastrophe!“ Wie andere Autofahrer auch war Wehr gestern schwer genervt von den Sperrungen in der nördlichen Innenstadt, die viele Pendler und Einheimische ratlos bis sauer hinterließen. Sowohl Mühlenredder als auch die Straße Stadtfeld ab der Kreuzung mit Mühlenredder, Berliner Straße und Kattenhunder Weg sind seit Montag wegen Erneuerung der Straßenoberfläche voll gesperrt.

Carsten Wehr wollte „nur“ zum Fitness-Training. Aber viele Helios-Mitarbeiter nutzen das Stadtfeld zum Parken während der Arbeitszeit. „Man kommt nicht mehr auf das Stadtfeld!“, klagt Wehr. „Die Leute kommen zur spät zur Arbeit“, habe man ihm berichtet. Am Ende sei er die Michaelisstraße runter und den Polierteich wieder rauf gefahren, doch dazu bedurfte es profunder Ortskenntnis.

Mit der gleichzeitigen Vollsperrung von Mühlenredder und Stadtfeld hat die Bauverwaltung den Weg aus dem Norden – Wohngebiet Berender Redder und umliegende Dörfer – in die Innenstadt weitgehend verstopft. Wer die St. Jürgener Straße Richtung Innenstadt fährt, biegt fast schon automatisch rechts ab in den Mühlenredder, weil man geradeaus und links nicht wirklich weiter kommt. Also fuhren zumindest Montag viele Autofahrer trotz entsprechender Beschilderung an der Langseestraße weiter und nach rechts in den Mühlenredder, wo es irgendwann nicht weiter ging. Dem Gebotsschild „rechts abbiegen“ folgend, fuhren sie nach rechts in den Neufelder Weg – eine Sackgasse, schmal und eng!

Ein Anlieger berichtet von wütenden Autofahrern, die vor seinem Haus wendeten und dann zurück preschten. Er schätzt, dass Montag 200 bis 300 Autofahrer diesen Fehler machten, darunter viele Auswärtige ohne Ortskenntnisse. Einige habe er angesprochen und sei darauf hin schwer bepöbelt worden. Andere seien weiter gefahren und hätten versucht, zur Kastanienallee oder zur Langseestraße durchzukommen.

Ike Obermüller, der Leiter der Verkehrsbehörde, hat Verständnis dafür, dass manch ein Autofahrer anfangs irritiert ist, wenn er feststellt, dass der Mühlenredder gesperrt ist. Beschwerden seien im Rathaus allerdings nicht aufgelaufen, und die Beschilderung sei „völlig eindeutig“. Es lasse sich leider nicht vermeiden, dass die Umleitungen mit gewissen Umwegen verbunden seien. Dass am Montag so viele Autofahrer in den Neufelder Weg gefahren seien, kann er sich nur damit erklären, dass sie trotz Hinweisen und Umleitungen der Gewohnheit folgend in den Mühlenredder gefahren seien und dann einfach nicht weiter kamen. „Wenn sich die Verkehrsteilnehmer an die Beschilderungen halten, dann funktioniert das auch.“

Obermüller räumte ein, dass die Parkplätze auf dem Stadtfeld derzeit schwer zu erreichen sind. Die Route Michaelisstraße, Carstensgang, Faulstraße, Polierteich habe man bewusst nicht ausgeschildert, „weil wir in diesen engen Straßen nicht so viel Verkehr haben wollen“.

Das gelte auch für den Neufelder Weg; darum habe man die vorhandenen Passagen zur Kastanienallee und zur Langseestraße nicht geöffnet.