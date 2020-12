„Das ist ein Chaos“ : Schleswiger Apotheken kritisieren offene Fragen bei Verteilung von FFP2-Masken

Das Verteilen von kostenlosen Masken läuft schleppend an, die Apotheker fordern ein klares Bekenntnis des Bundes zur Finanzierung der Aktion.

von Sven Windmann

16. Dezember 2020, 12:19 Uhr

Schleswig | Überall die gleiche Szenerie: Menschen wollen in den Apotheken ihre von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprochenen kostenlosen FFP2-Atemschutzmasken abholen. Alle über 60-Jährigen sowie Personen mit Vorerkrankungen wie Asthma oder Herzproblemen sollen sie zum Schutz vor dem Corona-Virus bekommen.

Aber: Die Apotheken fühlen sich teilweise im Stich gelassen. Denn die nüchterne Realität sieht mancherorts so aus, dass Apotheken auch in Schleswig ihre vorbestellten Masken nicht rechtzeitig erhalten haben. So ist die georderte Ware teilweise noch gar nicht eingetroffen, wie es Ulrike Schmidt, Inhaberin der Bärenapotheke in der Mönchenbrückstraße, erlebt hat.

Am 11. Dezember habe man aus den Medien von der kostenlosen Verteilung der Masken erfahren und dann gleich zügig die Bestellung in Auftrag gegeben, erklärt sie auf SN-Nachfrage. Sie rechnet zwar „jeden Moment“ mit der Ware, so das jeder Stammkunde seine drei Masken erhalten kann, bedauert aber: „Ich hätte mir gewünscht, rechtzeitig durch das Bundesgesundheitsministerium selbst über die genauen Umstände der Verteilung und Finanzierung der Masken-Aktion informiert zu werden.“ Denn bisher sieht es so aus, dass jede Apotheke in Vorleistung gehen muss, die Masken also erstmal aus eigener Tasche zu bezahlen hat. Das Ganze sei ein Chaos, rügt ein anderer Apotheker aus der Schleswiger Innenstadt die Vorgehensweise. Nun vertraue man darauf, nicht womöglich auf den Kosten für die je fünf bis sechs Euro teuren Masken sitzenzubleiben, sagen gleich mehrere seiner Kollegen.

Das Telefon steht nicht mehr still

Eine große Zahl von Kunden hatte sich bereits am Dienstag, dem ersten Ausgabetag, auf den Weg zur Apotheke gemacht. Gestern das gleiche Bild. „Das Telefon bei uns steht nicht still, der Andrang ist sehr groß“, berichtet Apotheken-Angestellte Carina Knaf von der „Adler-Apotheke am Wasserturm“. Viele Masken-Anwärter stehen auch hier vor der Tür. Aber: „Wir haben zu wenig Masken, wir erwarten heute oder auch morgen mehr.“ Auf einer Warteliste trage man deshalb die Namen der Kunden ein, um sie dann telefonisch zu benachrichtigen, wenn die Masken abholbereit vorliegen.

Ansturm gab es auch auf die Domapotheke. Inhaber Michael Mast ist froh, dass seine zwei Wochen zuvor bestellten Masken rechtzeitig da waren. „Ein verrückter Markt“, sagte er. Denn auf diesem kursierten derzeit auch Chargen mit „Fake-Masken“. Um nicht darauf hereinzufallen, habe der Apotheker bei der Großbestellung auf drei Dinge bei der Zertifizierung zu achten: Wo kommt die Ware her? Ist sie mit dem CE-Zeichen und der vierstelligen Nummer versehen? Verfügt sie über Prüfzeichen wie TÜV oder Dekra? „Gerade haben wir eine Bestellung storniert, weil wir ein komisches Gefühl hatten“, berichtet Mast.

Bis zu 8000 Berechtigte allein in Schleswig

Einen großen Vorrat hat hingegen Apotheker Hermann Wighardt für seine „DocMare“-Apotheke besorgen können: „Wir haben aktuell 10.000 Masken.“ Auch Wighardt erhofft sich natürlich von der Bundesregierung eine baldige Klärung der Finanzierung. Das sieht Achim Burgdorff von der „ABC-Apotheke“ im Stadtweg ebenso. Er rechnet vor, dass es allein in Schleswig mindestens 7000 bis 8000 Berechtigte geben dürfte, geht man von einem Drittel der Einwohnerzahl von fast 26.000 aus.

Bundesweit spricht man von 27 Millionen Menschen, die kostenlos ihre FFP2-Masken abholen können. Daher hat die Bundesvereinigung Deutscher Apotheker bereits vor Engpässen gewarnt. Wie überprüfen die Apotheken, ob jemand berechtigt ist, die Masken kostenlos zu erhalten? Das wird unbürokratisch geregelt, wurde bei unserer Umfrage unter Schleswigs Apothekern erklärt. Meist kämen Stammkunden, bei unbekannten Kunden lasse man sich den Personalausweis zeigen.