An etwa 70 Lampen wurden Glasscheiben zerstört : Schleswig: Vandalismus auf den Königswiesen

Die Stadt prüft jetzt Versicherungsansprüche – und denkt über neue Modelle nach.

von Sven Windmann

24. Februar 2020, 17:35 Uhr

Schleswig | Man muss tief in die Knie gehen und ganz genau hinsehen. Erst dann entdeckt man die Schäden, die an rund 70 der 87 Leuchten entstanden sind, die sich auf den Königswiesen verteilen. Unter den gebogenen Lampenschirmen wurden die Schutzscheiben für die Glühbirnen offenbar nach und nach gewaltsam zerstört. Da sie aber dennoch weiterhin allesamt leuchten, ist der Schaden erst kürzlich bei einer Routine-Inspektion aufgefallen. Wann und von wem das Glas kaputt geschlagen wurde, weiß man im Rathaus bislang nicht.

Aufgestellt wurden die nur knapp einen Meter hohen Stelen, die insbesondere entlang des Kanals stehen, zur Landesgartenschau 2008. „Das ist zwölf Jahre her, die Modelle gibt es nicht mehr, also auch keine Ersatzscheiben“, hatte Bauamtsleiter Philipp Schöning kürzlich im Bauausschuss erklärt. Da man sicher von Vandalismus ausgehen könne, lasse die Stadt zurzeit Versicherungsansprüche prüfen. Unabhängig davon stehe aber fest, dass die Lampen komplett ausgetauscht werden müssten.

Die Stadtwerke wurden deshalb bereits damit beauftragt, neue Lampenmodelle anzufragen. Bereits in der nächsten Sitzung des Bauausschusses soll das Thema auf der Tagesordnung stehen, um die nächsten Schritte einleiten zu können. Denn sollte sich die Politik für einen kompletten Austausch der Lampen entscheiden, würde man sicherlich auf energiesparende LED-Modelle wechseln. Das wiederum könnte eine Chance sein, die Kosten – die allein bei der Anschaffung im mittleren fünfstelligen Bereich liegen werden – drücken zu können. Denn in der Regel wird die Umstellung auf LED mit öffentlichen Mitteln gefördert. „Die Chancen darauf stehen zumindest sehr gut“, bestätigt Rathaussprecher Eric Gehrke auf Nachfrage. Sollte sich der Bauausschuss und später dann auch die Ratsversammlung für den Kauf neuer Lampen entscheiden, könnte die Stadt die entsprechenden Mittel in den Nachtragshaushalt stellen.

Sicher wird man dann auch darauf achten, dass neue Laternen möglichst robust sind. Denn die Königswiesen sind in den vergangenen Jahren immer wieder Opfer von Vandalismus geworden. Neben zahlreichen kleineren Vergehen ist unter anderem ein gelegtes Feuer an der sogenannten „Paradies“-Bühne im Jahr 2010 sowie mehrfache Zerstörungen einer Gedenkplatte für den im Jahr 2000 brutal getöteten Obdachlosen Malte Lerch in Erinnung.