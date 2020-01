Keine Mehrheit für SPD-Vorschlag : Schleswig: „Umweltsteckbrief“ fällt durch

SPD-Antrag wird vom Bauausschuss abgelehnt – und soll nun vom „Runden Tisch Klimaschutz“ überarbeitet werden.

von Sven Windmann

22. Januar 2020, 17:50 Uhr

Schleswig | Die Idee sei zwar durchaus gut. „Aber wo da der Mehrwert ist, das sehe ich nicht. Ich möchte lieber, dass das Bauamt jede Stunde, die es zur Verfügung hat, für wichtigere Dinge nutzt als für so einen Quatsch“, brachte Rolf Jacobsen von der CDU die vorherrschende Meinung der Bauausschussmitglieder auf den Punkt – wenn auch etwas drastischer als seine Kollegen. Gemeint war ein Antrag der SPD-Ratsfraktion, für alle zukünftigen städtischen Investitionen (über 100.000 Euro) einen „Umweltsteckbrief“ zu erstellen.

Daraus jedoch wird – zumindest vorerst – nichts. Die kollektive Ablehnung des Vorschlags durch die anderen Fraktionen veranlasste Bürgermeister Stephan Dose schließlich dazu, einen Kompromissvorschlag zu unterbreiten. So soll sich der „Runde Tisch Klimaschutz“, der nun zeitnah einberufen werden soll, noch einmal mit dem Thema „Umweltsteckbrief“ befassen und diesen eventuell modifizieren. Damit wiederum konnten alle leben. Auch die SPD, die ihren Antrag schließlich zurückzog.

Dabei waren die Sozialdemokraten anfangs überzeugt davon, mit diesem Modell ein Instrument gefunden zu haben, das dem Zeitgeist entspricht. „Umwelt- und Klimaschutz ist in aller Munde. Mit dem Steckbrief könnten wir nun auch nach außen zeigen, was die Stadt in diesem Punkt tut“, betonte Jürgen Lorenzen. Unter anderem sollte das Ergebnis von energetischen Gebäudesanierungen konkret beziffert werden, ebenso wie der Einbau einer neuen Heizung. Zudem sollte der Steckbrief auch Informationen über die Einsparung klimaschädlicher Gase, Stromeinsparungen, Flächenversiegelung oder Reduzierung der zu klärenden Wassermenge enthalten. Dazu hat die SPD ihrem Antrag ein von Ratsherr Eckhard Haeger ausgearbeitetes Beispiel angefügt und die Daten für den Bau der neuen Feuerwache am Kattenhunder Weg zusammengetragen.

Von einer „guten Idee“ sprach dann auch Bauamtsmitarbeiter Uwe Ströh (Gebäudemanagement). Er machte aber auch deutlich, dass die Erstellung der Steckbriefe „eine erhebliche Dokumentation nach sich ziehen“ würde. Das sei, mit Blick auf die ohnehin sehr angespannte Personalsituation in der Behörde, kaum zu leisten. Zudem betonte er, dass sämtliche Bauvorhaben der Stadt ohnehin nach gesetzlichen Vorgaben erstellt würden. Das betreffe auch den Bereich Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz. Wenn man nun ein weiteres Dokumentations-Label einführen wolle, dann müsse die Politik auch darüber nachdenken, den Personalschlüssel für das Bauamt zu erhöhen.

Haeger indes konterte, dass man nur ein „schlankes, schlichtes Modell“ im Sinn habe. Es gehe dabei einzig darum, nach außen hin zu dokumentieren, was die Stadt in puncto Klimaschutz leiste, ganz nach dem Motto: „Tue Gutes und rede drüber“.

Selbst die Grünen waren jedoch nicht überzeugt von dem „Umweltsteckbrief“. Man begrüße zwar die Intention dahinter, sagte Carsten Henningsen, „aber das rechtfertigt den Aufwand nicht“.

Unabhängig davon tut sich am Kattenhunder Weg inzwischen tatsächlich etwas. Nachdem die Arbeiten für den Bau der neuen Feuerwache wegen der Personalnot im Bauamt lange ruhte, sind nun wieder die Bagger angerollt. Derzeit werden die Erdarbeiten an den Außenanlagen und der Kanalbau umgesetzt. Die Arbeiten für den Rohbau sollen im Frühjahr starten.