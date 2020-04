Corona : Schleswig trägt Maske

Corona-Maßnahmen: Kunden und Ladenbetreiber halten sich vorbildlich an den seit gestern geltenden Erlass der Landesregierung.

von Sven Windmann

29. April 2020, 16:12 Uhr

Schleswig | Der erste Kunde gestern Morgen kam gleich ohne Maske rein. „Lustigerweise war es auch noch ein Arzt“, erzählt Wilhelm Helmstedt, „ich konnte ihm aber mit einem Einmal-Mundschutz aushelfen.“ Ansonsten aber zeigt sich der Betreiber der „Back Factory“ im Stadtweg begeistert vom vorbildlichen Verhalten seiner Kunden. „Das ist wirklich top. Hygienemäßig sind alle sehr gut davor, alle halten sich an die Vorgaben, es gibt gar keine Probleme – im Gegenteil.“

Seit Mittwoch gilt in ganz Schleswig-Holstein die Maskenpflicht, unter anderem in Geschäften. Und bei einem Rundgang durch die Innenstadt zeigt sich schnell, dass sich zumindest in Schleswig fast alle Kunden daran halten – ohne groß zu murren. „Ich würde mir zwar wünschen, dass alle Bürger mit medizinischen Masken ausgestattet werden, weil man durch die Stoffmodelle doch nicht so gut atmen kann“, sagt etwa Anke Timme. „Aber ich finde die Pflicht generell gut. Weil einen die Maske immer daran erinnert, dass man insgesamt aufpassen muss.“

Das sieht auch Eberhard Braun so. In den vergangenen Tagen hätte er noch ein wenig mit dem Tragen der Maske gefremdelt. Jetzt aber sei er konsequent. „Weil man ja muss. Und weil wir alle uns dadurch gegenseitig schützen“, sagt der Rentner am Rande eines Verkaufsgespräches in der Buchhandlung Schröder. Deren Betreiber, Wolfgang Schröder, hatte zwar noch „den einen oder anderen Kunden daran erinnern müssen, eine Maske zu tragen“. Insgesamt aber klappe das sehr gut.

Das hat nebenan auch Sascha Marten von Auric-Hörgeräte beobachtet. „Bis Dienstag waren noch einige Kunden ohne Maske hier. Aber jetzt sind alle sehr vorbildlich“, sagt er. Dazu gehört auch Hildegard Baasch. Sie bekomme zwar schwer Luft unter ihrem Mundschutz aus Stoff, erzählt sie. „Aber im Gegensatz zu einigen unvernünftigen Leuten, die wie ich mit dem Bus in die Stadt gefahren sind, halte ich mich an diese Vorgabe.“

Obwohl das Tragen der Masken nur in den Läden vorgeschrieben ist, werden sie von einer Mehrzahl der Passanten auch beim Schlendern über den Stadtweg getragen. Oder dann, wenn sie in einer Schlange vor einzelnen Läden warten müssen, wie etwa vor „Tiger“, wo gerade der Ausverkauf stattfindet (wir berichteten), oder dem Telekom-Shop.

Im Schleicenter hingegen begrüßt das Sicherheitspersonal an den Eingängen alle Kunden mit einem Spritzer Desinfektionsmittel für die Hände – und dem Hinweis, dass man nur mit Maske in das Einkaufszentrum kommt. Innen trifft man dann aber – wie in vielen anderen Läden auch – auf Verkäufer, die keinen Mundschutz tragen. Diese sind nämlich von der Maskenpflicht ausgenommen, achten dafür aber penibel auf den notwendigen Abstand zu den Kunden.