Stadtfest-Auftakt : „Schleswig swingt“ startet mit Dixieland

„Stoker Jazz Band“ aus Kiel heizt auf der großen Bühne am Capitolplatz ein.

von Joachim Pohl

18. Juli 2019, 19:34 Uhr

Schleswig | Mit zünftigem Oldtime-Jazz bei bestem Sommerwetter ist am frühen Donnerstagabend das Stadtfest „Schleswig swingt“ gestartet. Auf der großen Bühne am Capitolplatz „swingte“ es heftig, als die „Stoker Jazz Band“ aus Kiel eine musikalische Kostprobe abgab. Beim „Heizer-Cocktail“ der Kieler Woche trafen sich die Musiker 2002 das erste Mal, und da Heizer auf Englisch „Stoker“ heißt, war der Bandname schnell gefunden.

Die fünf Musiker verlassen zwar nie die Basis des klassischen Dixieland, aber bedienen sich hin und wieder auch bei Blues, Gospel und Bluegrass. Von den mehreren Dutzend Besuchern ließ sich mancher zum Mitwippen anstecken. „Ein schöner Auftakt“, befand Veranstalter Ingo Harder. Es ist das erste Mal, dass das Stadtfest unter seiner Regie bereits am Donnerstag mit einem Jazzabend begonnen hat. Die Besucher schienen Gefallen daran gefunden zu haben, lauschten der Musik bei Bier und Bratwurst.

Später am Abend wurde die 60 Quadratmeter große Bühne erstmals richtig ausgenutzt, denn zu Gast war die „Nordic Big Band“.

Am Freitag geht es um 17 Uhr auf der Kleinkunstbühne im Stadtweg mit dem „Duo nette“ sowie um 17.30 Uhr am Capitolplatz mit „Die Zweite“ und am Gallberg mit der Stones-Coverband „Rolling Banquet“ weiter.