Polizei bittet um Mithilfe : Schleswig: Straftäter kehrt nach Ausgang nicht in Psychiatrie zurück

Zeugen sollen den Mann nicht ansprechen und stattdessen den Notruf wählen.

Avatar_shz von shz.de

13. Dezember 2020, 08:22 Uhr

Schleswig | Nach einem Ausgang ist am Samstagabend ein 35-Jähriger nicht in die Klinik für forensische Psychiatrie der Helios Fachklinik in Schleswig zurückgekehrt. Wie die Polizei berichtet, war die dortige Unterbringung aufgrund eines Urteils in einem Strafverfahren erfolgt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Gesuchten blieb ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,79 Meter groß

84 Kilo schwer

kurze volle dunkle Haare

hellblauer Pullover mit weißen Streifen

schwarze Jacke

Jeans

schwarze Turnschuhe

Brille

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann wird gebeten, nicht an ihn heranzutreten und stattdessen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren.