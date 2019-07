Verzögerung bei Bauprojekt : Schleswig: Sechsstellige Summe in Gefahr

Die Bauverzögerung bei der Feuerwache könnte zur Fördermittelkürzung beim innovativen Energieprojekt „An den Wichelkoppeln“ führen.

von Joachim Pohl

28. Juli 2019, 16:37 Uhr

Schleswig | Es ist ein äußerst innovatives Konzept, das die Schleswiger Stadtwerke beim Wohnbaugebiet „An den Wichelkoppeln“ westlich des Kattenhunder Wegs realisieren wollen. Mittels eines so genannten Erdeisspeichers wird die Wärme zum Heizen der Häuser erzeugt. Das Ganze ist nicht ganz billig, und darum hat die Bundesregierung am 26. Februar 2019 zugesagt, das Projekt mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro zu fördern. Davon sind 823.000 Euro für den Anteil der Schleswiger Stadtwerke bestimmt, der Rest für die Forschungspartner der Universität Erlangen-Nürnberg, der TU Dresden und der RWTH Aachen.

Doch ob diese 2,2 Millionen tatsächlich fließen, ist nicht sicher – trotz der Zusage. Es drohe eine Kürzung um 130 000 Euro, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs auf SN-Anfrage mitteilte. Grund für diese mögliche Kürzung – immerhin knapp sechs Prozent der Fördersumme – sind bauliche Verzögerungen bei der geplanten Feuerwache am Kattenhunder Weg. Die hätte schon längst im Bau sein sollen, nachdem Bürgermeister Arthur Christiansen bereits im November 2018 dort zum ersten Spatenstich bat. Danach ist dort allerdings nichts mehr passiert; ein großer Sandhaufen hat sich seitdem längst gesetzt und harrt seiner Bebauung. Für die Verzögerungen sind nicht die Stadtwerke verantwortlich, sondern die Stadt und ihre Behörden.

Doch was hat die Feuerwache mit dem innovativen Energiekonzept der Schleswiger Stadtwerke zu tun? Das Dach der großen Halle für die Feuerwehr-Fahrzeuge ist Teil des Gesamtkomplexes; auf ihm werden PVT-Module montiert (PVT steht für Photovoltaik-Thermie, also Umwandlung von Sonnenenergie in Strom und Wärme). Verzögert sich das Feuerwehr-Haus, verzögert sich das Erdeisspeicher-Projekt. Geplant war die Installation der PVT-Module bis 1. März dieses Jahres. Erdeisspeicher und Rohrleitungen sollten ein Jahr später fertig sein, das erste Gebäude am 1. November 2020. Ein Termin wurde bereits um fünf Monate verpasst, die beiden weiteren sind auch nicht zu halten.

„Der Förderzeitraum beträgt 36 Monate“, so Schoofs weiter, „Innerhalb dieser drei Jahre muss geplant, gebaut und betrieben werden.“ Der Förderzeitraum endet am 28. Februar 2022.

Bürgermeister Arthur Christiansen nennt dieses Zeitfenster „sehr, sehr sportlich“. Man sei jedoch bemüht, das „Zeitfenster einzuholen“. Die Umplanung beim Regenrückhaltebecken habe Zeit gekostet, gibt er zu bedenken. Außerdem: „Bei Planung ist immer irgendwas.“

Auf städtischer Seite könne man notwendige Beschlüsse von Bauausschuss und Ratsversammlung beschleunigen, etwa indem er zu Sondersitzungen einlade. Außerdem könne man mit den beauftragten Baufirmen aushandeln, dass die maximal erlaubten Arbeitszeiten bis zur Grenze ausgereizt werden, um so die Bauzeiten zu verkürzen. Christiansen schätzt, dass man mit Planung und Bau rund ein Jahr in Verzug ist.

Dass die Feuerwache überhaupt so lange liegen geblieben ist, liege daran, dass man andere Planungen vorziehen müsse, um eine Förderung in Höhe von sieben Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm nicht zu gefährden. Und um beides parallel zu machen, dafür fehlte im Bauamt schlicht das Personal.

Womöglich lässt sich ein Verlust der sechsstelligen Summe auch vermeiden, indem man mit dem Fördermittelgeber eine Verlängerung der Fristen des Förderzeitraums aushandelt. Darauf wies Stadtwerke-Chef Wolfgang Schoofs hin.