Mit Kommentar : Schleswig: Sanierung der Wiking-Halbinsel kostet 14 Millionen Euro

34 000 Kubikmeter Boden auf und vor der Wiking-Halbinsel müssen ausgetauscht werden. Der Bund und das Land sollen sich an Kosten beteiligen.

von Sven Windmann

05. Dezember 2019, 17:51 Uhr

Schleswig | Sollte jetzt tatsächlich etwas passieren? Seit über 40 Jahren diskutiert man in Schleswig über den verseuchten Boden an der Spitze der Wiking-Halbinsel und die giftigen Stoffe, die nach und nach in die Schlei sickern. Passiert ist seitdem dennoch (fast) nichts. Nun aber scheint man tatsächlich eine Lösung gefunden zu haben: Auf fast 10.000 Quadratmetern sollen in den kommenden Jahren 34.000 Kubikmeter Boden ausgetauscht werden. Kosten: 14 Millionen Euro – mindestens.

Die Zahlen und die dazu passenden Eckdaten sind gestern bei einer groß angelegten Pressekonferenz im Schleswiger Kreishaus vorgestellt worden, zu der der Kreis, als zuständige Bodenschutzbehörde, und die Stadt, als betroffene Grundstückseigentümerin, gemeinsam eingeladen hatten. Und diese „Gemeinsamkeit“ zog sich dann auch wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Denn sowohl Landrat Wolfgang Buschmann als auch Bürgermeister Arthur Christiansen betonten mehrfach, dass Kreis und Stadt bei der Sanierung der Wiking-Halbinsel in den vergangenen Jahren an einem Strang gezogen haben und nun auch künftig an einvernehmlichen Lösungen arbeiten wollen. Dass man dabei nun auf das komplette Entfernen der gefährlichen Verunreinigungen setzt und nicht auf eine (günstigere) Versiegelung der Fläche, befürworten ebenfalls beide Seiten – sowohl mit Blick auf die Nachhaltigkeit als auch die hohen Folgekosten.

Grundlage für diese Erkenntnisse sind ein Sanierungs-Fachgutachten und ein begleitendes Rechtsgutachten, die beide seit 2017 erstellt wurden. „Fest steht, dass wir hier eine sehr hohe Boden- und Grundwasserverunreinigung haben“, fasste Buschmann die Ergebnisse zusammen. Das ging auch aus einem kurzen Bericht von Franziska Martens von der BWS GmbH in Hamburg hervor, die das Sanierungsgutachten erstellt hat. In bis zu acht Metern Tiefe habe man demnach unter anderem lokale Ölverunreinigungen gefunden, „die auch in Kontakt mit dem Grundwasser kommen“. Das wiederum fließe von der Halbinsel nördlich in Richtung Schlei ab, wo man auch an mehreren Stellen Teeröl habe nachweisen können. Insgesamt sei die betroffene Fläche größer als erwartet. An Land seien etwa 6100 Quadratmeter betroffen, hinzu kommen rund 3400 Quadratmeter Schleigrund.

All das soll, darauf hat man sich beim Kreis verständigt, komplett abgetragen werden. Dazu müssten auch zwei Hallen sowie ein Wohnhaus zurückgebaut werden. „Einigermaßen gefasst“, hätten die betroffenen Anwohner diese Nachricht aufgenommen, als sie am Mittwochabend in einer Informationsrunde davon erfuhren. Zudem müssen sie sich voraussichtlich an den Kosten für die Sanierung ihrer Grundstücke beteiligen. In diesem Punkt aber wolle man ganz verstärkt an „sozialverträglichen Lösungen“ arbeiten, versprach der Landrat. Man wisse, dass Existenzen auf dem Spiel stünden. Außerdem hofft man, dass die Anwohner darauf verzichten, gegen die Entscheidung zu klagen. Denn das würde den gesteckten Zeitplan sprengen.

Dieser sieht bislang so aus: Die Stadt Schleswig, die juristisch gesehen als sogenannte „Zustandsstörerin“ gilt, soll so schnell wie möglich einen Sanierungsplan aufstellen und eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag geben. Danach können die Arbeiten ausgeschrieben werden. Frühestens im Frühjahr 2020, so schätzt man beim Kreis, könnten dann die Bagger anrollen. Klingt nach einer langen Zeit. Thorsten Roos, Leiter der Bodenschutzbehörde, betonte jedoch: „Hier ist viel zu bedenken. Es müssen nicht nur Gebäude abgetragen werden, wir befinden uns auch noch in einem europäischen Schutzgebiet mit all seinen Regularien.“

Zentrale Frage wird aber weiterhin sein, wer die Kosten am Ende tragen soll. „Dass wir als Stadt und die Anwohner das nicht alleine stemmen können, sollte allen klar sein“, sagte der Bürgermeister. Große Hoffnungen setze er deshalb, wie auch der Landrat, auf finanzielle Hilfen vom Land und vom Bund. „Wir müssen da einen gemeinsamen Weg finden“, so Christiansen, der gleichzeitig Kritik an der Landesregierung übte. Denn die hatte Ende November ihre Wasserflächen dem Bund übertragen, eine entsprechende Änderung im Grundbuch wurde vermerkt. Ob man sich in Kiel, jetzt wo eine Lösung der Wikingeck-Frage anstehe, aus der Verantwortung stehlen wolle? „Zumindest hat das ein Geschmäckle“, meinte Christiansen. Wolfgang Buschmann sprach in diesem Punkt von einer „irritierenden Wirkung auf die öffentliche Wahrnehmung“. Dennoch kündigte er an, für Anfang des kommenden Jahres zu einem Gipfel einladen zu wollen, an dem Kreis, Stadt, Land und Bund teilnehmen sollen. Er sei guter Dinge, so der Landrat, dass man in der Frage der Finanzierung zusammenfinden werde.

Das hofft man auch bei den Grünen in der Stadt und im Kreis, die die Frage nach der Sanierung der Halbinsel seit Jahren immer wieder in den Fokus rücken. Mit dem Bund stehe nun ein weiterer solventer Eigentümer in der Pflicht. Das sollte positive Auswirkungen auf das Handeln aller Verantwortlichen haben. Auf keinen Fall dürfe es zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung der Sanierung kommen, hieß es aus ihren Reihen.