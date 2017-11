Haushalt 2018 : Schleswig plant weniger neue Schulden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 09.Nov.2017 | 07:51 Uhr

Wird die Stadt Schleswig im vierten Jahr in Folge ganz ohne neue Schulden auskommen? Der Haushaltsentwurf, der ab der kommenden Woche in den Fachausschüssen beraten wird, lässt dies zumindest möglich erscheinen. 2015 hatte die Stadt mit einem Überschuss von 3,1 Millionen Euro abgeschlossen, 2016 waren es fast 4,4 Millionen. In diesem Jahr, darauf deuteten jedenfalls die letzten Zahlen hin, wird das Plus bei etwas anderthalb Millionen Euro liegen.

In den Haushaltsentwurf für 2018 hat Stadtkämmerer Udo Wessolowski ein Defizit von 580 000 Euro geschrieben. Das aber muss nicht das letzte Wort sein. Denn in den Haushaltsplänen für die vergangenen Jahre lag die vorgesehene Netto-Neuverschuldung stets noch deutlich höher. Dann geschah immer dasselbe: Auf Druck der Kommunalaufsicht im Kieler Innenministerium wurden Investitionen verschoben – und die Steuereinnahmen fielen höher aus als erwartet. Jedes Jahr im Sommer zeichnete sich ab, dass der Haushalt ins Plus drehen würde.

Ein Sondereffekt, von dem die Stadt in den letzten Jahren profitierte, wird jetzt aber größtenteils wegfallen: Die Stadt hatte vom Land rückwirkend so genannte Fehlbetragszuweisungen in Millionenhöhe erhalten – als Ausgleich für die finanzielle Schwäche der Kommune.

Der Haushalt 2018 wird einen Umfang von 50,9 Millionen Euro haben. 15 Millionen Euro sind davon Transferaufwendungen, also Zuschüsse und Umlagen, die im Laufe des Jahres über die Konten der Stadt fließen und einfach durchgereicht werden. Den größten Anteil der tatsächlichen Kosten machen die Personalaufwendungen mit 16,5 Millionen Euro aus.

Die wichtigsten Investitionen stehen schon seit langem fest:

>Für den bereits begonnenen Bau der neuen Feuerwache am Kattenhunder Weg (Gesamtkosten 3,4 Millionen Euro) fallen im nächsten Jahr 2,6 Millionen Euro an.

> Die Friedrichsberger Feuerwehr soll für 390 000 Euro ein neues Fahrzeug bekommen.

>Für neue Heizungen in der Dannewerkschule und der Bugenhagenschule sollen zusammen 942000 Euro ausgegeben werden – hier werden jedoch 90 Prozent der Kosten im Rahmen eines Förderprogramms für energetische Sanierung vom Bund erstattet.

>Für die Innenstadtsanierung, zu der auch der Hertie-Abriss zählt, sind im nächsten Jahr 770 000 Euro städtische Mittel vorgesehen.

>510 000 Euro kostet eine neue Straßenentwässerung in der Erikstraße und im Holzredder.

> Für die 500 000 Euro Planungskosten für das neue Theater auf der Freiheit sollen Zuschüsse beim Land erst noch beantragt werden.

>270 000 Euro soll ein Fahrstuhl im Rathaus kosten, um das Gebäude behindertengerechter zu machen. Diese Investition stand in den vergangenen Jahren schon mehrmals im Haushalt und war aufgeschoben worden, nachdem die Kommunalaufsicht Ausgabensenkungen verlangt hatte.

Solche Auflagen aus Kiel erwartet Bürgermeister Arthur Christiansen diesmal nicht. „Wir gehen davon aus, dass dieser Haushalt unverändert genehmigungsfähig sein wird“, sagt er. Der Entwurf falle „deutlich weniger defizitär als erwartet“ aus. „Ziel muss es aber sein, für das Jahr 2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Die Stadtverwaltung wird auf dieses Ziel hinarbeiten.“ Ob dieses Ziel zu erreichen ist, wird nicht zuletzt von der Entwicklung der Steuereinnahmen abhängen. Zuletzt hatte die Stadt insbesondere von einem höheren Gewerbesteueraufkommen profitiert.