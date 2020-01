Schleswig: Neue Eltern-Kind-Station

Avatar_shz von shz.de

09. Januar 2020, 17:13 Uhr

Schleswig | Das Helios Klinikum Schleswig hat sein stationäres Angebot erweitert. In der neuen Eltern-Kind-Station „Bootshaus“ in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sollen Familien unterstützt werden, die bei Herausforderungen in der Entwicklungsphase ihrer Kinder weitere Hilfe benötigen.

Trotziges und aggressives Verhalten, Schulverweigerung oder auch Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern sind Beispiele für Situationen, bei denen das Team der Eltern-Kind-Station ansetzen kann. Eltern und Kinder werden dabei zusammen stationär aufgenommen.

„Der Beitrag der Eltern ist bei der Therapie unerlässlich, denn keiner kennt die Kinder besser als sie“, sagt Dr. Jessika Kienel-Winter, Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Die Eltern können sich während des stationären Aufenthaltes vollständig auf die Therapie konzentrieren, ohne durch den oft schwierigen Alltag abgelenkt zu sein.

„Unser Ziel ist es, die Schwierigkeiten des Kindes verständlich zu machen, um im Familienalltag wieder miteinander zurecht zu kommen“, betont die Oberärztin.

Die Schleswiger Station verfügt über sieben Behandlungsplätze. Die Dauer der Therapie wird individuell mit den Familien geplant und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.