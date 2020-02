Mit Kommentar : Schleswig: Mario Hoff verlässt die „Heimat“

Der Gründer und Macher des Varieté-Theaters auf der Freiheit hat bei der Stadt gekündigt. Die Stadtwerke wollen den Betrieb fortsetzen.

von Sven Windmann

12. Februar 2020, 18:04 Uhr

Schleswig | Hinter den Kulissen hat es schon länger gebrodelt. Jetzt ist die Entscheidung – nach längerem Hin und Her – gefallen: Mario Hoff verlässt die „Heimat“ auf der Freiheit. Zum 31. März hat er sein Arbeitsverhältnis mit der Stadt gekündigt. „Ja, dann endet sein Vertrag, und zwar fristgerecht“, bestätigt Bürgermeister Stephan Dose auf Nachfrage.

Hoff hatte die „Heimat“ seit 2012 im ehemaligen Mannschaftsheim auf dem Kasernengelände betrieben und nach und nach zu einer Veranstaltungshalle gemacht, deren guter Ruf weit über Schleswig hinaus reicht. Ende 2015/Anfang 2016 übernahmen dann die zum Stadtwerkeverbund gehörenden Schleswiger Kommunalbetriebe die „Heimat“ – mit dem Ziel, daraus ein Kulturhaus samt Theater zu machen. Hoff spielte dabei von Anfang an eine entscheidende Rolle, fungierte fortan als eine Art künstlerischer Leiter. Gleichzeitig kaufte ihm die Stadt das „Heimat“-Konzept für rund 150.000 Euro ab. Mit Beginn dieses Jahres übernahm nun wieder die Stadt das Gebäude, gleichzeitig wurde Hoff Mitarbeiter der Stadt.

Dass es bereits in den vergangenen Wochen oder gar Monaten mehrere Unstimmigkeiten zwischen Hoff und der Stadt sowie den Stadtwerken gegeben hat, bestätigt Stephan Dose nicht. Wie aus den Reihen der Ratsversammlung zu hören ist, gab es allerdings „ordentlich Krach“. Unter anderem soll es unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Veranstaltungshauses gegeben haben. Zudem ist es dem Vernehmen nach nicht überall gut angekommen, dass Hoff einerseits bei den Stadtwerken und später bei der Stadt angestellt war, um sich um die „Heimat“ zu kümmern, andererseits aber auch seine eigene Veranstaltungsagentur „Spaß im Norden“ weiter betrieb und stetig ausbaute. Auch soll es Unstimmigkeiten gegeben haben, weil Hoff offenbar zahlreiche Überstunden, die sich aus seiner Sicht in den vergangenen Jahren angehäuft hatten, verrechnet bekommen haben wollte.

Jetzt also wurde mit der Kündigung ein Schlussstrich unter die Geschichte gezogen. „In beiderseitigem Einverständnis“, wie Stephan Dose betont. Man trenne sich im Guten. „Dass sich jemand beruflich umorientiert, kommt vor. Das ist ein normaler Vorgang“, sagt er. Mario Hoff selbst war gestern nicht zu erreichen, weder telefonisch noch per Mail. Er erklärte aber bereits kürzlich, sich nicht zu den Spekulationen äußern zu wollen, da er seit längerem krankgeschrieben sei.

In Reihen der Ratsversammlung können derweil viele Mitglieder Hoffs Rückzug nicht nachvollziehen. Viele befürchten, dass die „Heimat“ ohne ihn nicht funktionieren wird. Das wiederum könnte auch Auswirkungen auf den Umbau des Gebäudes zum neuen Theater- und Kulturhaus haben. Wolfgang Schoofs als Geschäftsführer der Stadtwerke (diese betreiben die „Heimat“ weiterhin, das Gebäude indes gehört der Stadt) sieht die Gefahr nicht. „Wir haben ja bereits in den vergangenen Monaten das Ruder übernommen und uns viel Know-How erarbeitet. Für die Gäste wird sich nichts ändern, nur weil es intern einen Personalwechsel gibt“, sagt er. So werde sich Stadtwerke-Mitarbeiter Rolf Hansen künftig federführend um die Belange rund um die „Heimat“ kümmern. Durch das von Hoff gekaufte Konzept habe man gute Kontakte in die Künstler-Szene. Zudem habe man eine Agentur bei der Planung von Veranstaltungen mit eingebunden. „Das Programm für das laufende Jahr steht, jetzt arbeiten wir an dem für 2021“, sagt Schoofs, der fest davon ausgeht, „dass die ,Heimat‘ weiter erfolgreich laufen wird“. Deshalb wolle man das Haus auch für andere Veranstaltung öffnen, etwa für Aufführungen von Schulen.

Wie es mit dem Varieté-Theater weitergeht, wenn das Gebäude – voraussichtlich ab 2022 – umgebaut wird, stehe indes noch nicht fest. Auch das Thema Ausweichspielstätte könnte dann erneut aufs Tableau kommen. Denn fest steht, dass die „Heimat“ beim Gesamtkonzept für das Kulturhaus, auch in puncto Wirtschaftsplan, eine sehr wichtige Rolle spielt.