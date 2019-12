Bauamt kann Aufgaben nicht erledigen : Schleswig: Kein Personal für mehr Fahrradfreundlichkeit

Die Politik fordert dennoch Sofortmaßnahmen.

01. Dezember 2019, 18:32 Uhr

Schleswig | Mit der Fahrradfreundlichkeit in Schleswig geht es nicht voran. Das liegt ganz offenkundig nicht am fehlenden Willen der Ratsversammlung oder der Stadtverwaltung, sondern schlicht am fehlenden Personal. Es kam schon fast einem Offenbarungseid gleich, was die Bauverwaltung auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses darlegte. Der Leiter des Bauamtes, Philipp Schöning, bat die Politiker, den von der SPD beantragten Beschluss zu Fahrrad-Sofortmaßnahmen nicht zu verabschieden – weil man ihn nicht umsetzen könne.

Noch immer gibt es den im Jahr 2018 beschlossenen Arbeitskreis Radverkehr nicht, noch immer ist Schleswig kein Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft RadSH, und schon gar nicht hat sich das Radwegenetz der Stadt sichtbar verbessert.

Immerhin wurde die Fußgängerzone für Radfahrer geöffnet – werktags von 18 Uhr abends bis 10 Uhr morgens. Mit anderen Worten: Sonntags bleibt die Ladenstraße für Radfahrer tabu. Das Versehen bei der Erstellung des Schildes ist seit langem bekannt, allein die Korrektur steht seit Monaten aus.

Bei den anstehenden Großprojekten Innenstadtsanierung und Ausbau der Flensburger Straße möchte die SPD eine „spezielle Kompetenz zum Thema Fahrradverkehr“ zwingend einbeziehen. Die Verwaltung kann diese Forderung vermutlich nicht erfüllen, weil sie nach wie vor keinen Verkehrsplaner hat und wohl auch kurzfristig keinen finden wird.

„Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Bauamt nicht mehr handlungsfähig ist“, fasste Peter Clausen (SSW) resignierend zusammen. Derzeit gibt es einen Tiefbau-Ingenieur im Bauamt. Drei Stellen in dieser Abteilung seien unbesetzt.

Seit einem Jahr und zwei Monaten sei in Sachen Fahrradfreundlichkeit wenig passiert – „fast nichts“, beklagte Jürgen Lorenzen (SPD). Dabei sei dieses Thema wichtig für den Klimaschutz, die Gesundheitsförderung und die Lebensqualität in Schleswig. Man sei fast hinter dem Stand von September 2018 zurück gefallen, als die Ratsversammlung beschlossen hatte, dass Schleswig eine fahrradfreundliche Stadt werden soll. „Deshalb wollen wir Sofortmaßnahmen“, bekräftigte Lorenzen.

Als einen besonders neuralgischen Punkt benannte Johannes Thaysen (Grüne) das abrupte Radweg-Ende gegenüber des Oberlandesgerichts; hier müsse umgehend etwas geschehen, weil hier auch viele Schüler unterwegs seien. Auch kritisierte er die fehlende Gleichbehandlung von Rad- und Autoverkehr bei den derzeit laufenden Markierungsarbeiten im Straßennetz. Der Schutzstreifen an der Bismarckstraße soll kurzfristig nachgezogen werden, antwortete daraufhin Schöning.

Im Rahmen des Klimapaktes stelle die Bundesregierung Geld für schnelle Maßnahmen zur Verfügung, gab Jürgen Lorenzen zu denken. „Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, wir können das nicht umsetzen. Es kann doch nicht alles in der Priorität nach unten fallen!“

Helge Lehmkuhl (CDU) sprang der Verwaltung zur Seite. Die habe „unheimlich viele Aufgaben vor der Brust“, und es bringe nichts, etwas zu beschließen, was man schon einmal beschlossen habe. „Die Verwaltung soll sagen, was geht.“

Auf seinen Vorschlag hin zog die SPD ihren Antrag zurück. Schöning sagte zu, im nächsten Bauausschuss darzulegen, zu welchen Maßnahmen in Sachen Fahrrad-Infrastruktur die Verwaltung kurzfristig in der Lage ist.