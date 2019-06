Scheggerott : Schleswig-Holsteins schönster Bauernwald

Hauptpreis des Heimatbundes geht an Arno Thiesen aus Rügge. Der Wettbewerb ist eine Reaktion auf den Fall des Preesterholt in Gintoft.

von Gero Trittmaack

13. Juni 2019, 18:18 Uhr

Scheggerott | Der schönste Bauernwald Schleswig-Holsteins steht in Rügge und gehört dem ehemaligen Landwirt Arno Thiesen. Auf einer kleinen Feierstunde des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes in Scheggerott wurden er und die Nächstplatzierten für ihre Leistungen gewürdigt. Der zweite Platz ging an Andreas Andresen aus Wees, Platz drei teilen sich Kristof Habermann aus Bönebüttel und Peter Voß aus Bargstedt. Sie alle erhielten als Sachpreise eine Kettensäge für die Baumpflege.

Die Motivation, Bauernwälder in den Vordergrund zu rücken, entstand durch den Fall des kleinen Waldes in Gintoft. Holger Gerth, Präsidumsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes

Zu den Initiatoren des Preises gehört Prof. Holger Gerth, Präsidiumsmitglied des Heimatbundes und Naturschutzbeauftragter des Landes. Er machte deutlich, dass die Auszeichnung von Bauernwäldern kein Zufall gewesen sei, nachdem in den vergangenen Jahren Knicks, Reetdachhäuser, Alleen und Gewässerrandstreifen begutachtet worden waren: „Die Motivation, Bauernwälder in den Vordergrund zu rücken, entstand durch den Fall des kleinen Waldes in Gintoft“, sagte er. Der Wald dort habe weichen müssen, weil der Eigentümer dessen Wert nicht erkannt habe.

Gero Trittmaack

Teilnahmeberechtigt an dem Wettbewerb waren Wälder von maximal 50 Hektar Größe, die in privater Hand sind und ein möglichst vielfältiges und heimisches Baumartenspektrum aufweisen. Begutachtet wurden Ökonomie, Ökologie, Nachhaltigkeit, schonender Umgang mit der Natur und viele andere Dinge, denn die einzelnen Mitglieder der Jury, zusammengesetzt aus Vertretern von Waldbesitzern, Förstern, Naturschützern, dem Verband der Lohnunternehmer und dem Heimatbund, schauten jeweils aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Wälder.

Deren Wert beschrieb in ihrem Grußwort Dorit Kuhnt, Staatssekretärin im Kieler Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Die Wälder dienten dem Geschäft, der Erholung, dem Schutz von Boden, Wasser, Pflanzen und Tieren, und sie seien zudem landschaftsprägend. Noch präziser formulierte Christian Schadendorf aus der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer in seiner Laudatio für Arno Thiesen und seinen Wald in Rügge. Die kleinen Wälder seien für ihre Besitzer eine riesige Herausforderung und mit den kleinen Flächen und unregelmäßigen Erlösen kaum wirtschaftlich – für die Gesellschaft aber von immenser Bedeutung: „Wälder speichern CO2, binden pro Hektar fünf Tonnen Feinstaub – und auch ein Insektensterben gibt es in ihnen nicht“, sagte Christian Schadendorf.

Als Arno Thiesen die Landwirtschaft an seine Kinder übergab, behielt er die rund neun Hektar Wald und kümmert sich seitdem mit Passion und Freunde darum. Schadendorf beschrieb Thiesens Wegebau, der es ermögliche, Einzelstämme schonend aus dem Wald zu holen, seine Bemühungen um die Aufforstung und den Schutz von Biotopen. Zudem habe Thiesen seinem Wald zum Lernort für Kita-Kinder gemacht.

Der Wald von Andreas Andresen wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Dass er es so weit nach vorn geschafft hatte, überraschte den Mann aus Wees: „Ich wusste, dass ich einen schönen Wald habe – aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet.“