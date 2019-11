Spendenaktion im Advent : Schleswig: Hilfe für Kinder, Arme und das Hospiz

Bei der Aktion „Hilfe im Advent werden Gelder für Kinderparadies, Kinderspielzentrum, Tafel und Hospiz gesammelt.

von Alf Clasen

22. November 2019, 12:31 Uhr

Schleswig | Dass die Schleswiger großzügig sind und ein Herz für andere Menschen haben, das wird anhand der vielen Spenden deutlich, die seit geraumer Zeit in den Bau des Hospizes fließen. Die geplante Einrichtung für die Betreuung sterbenskranker Menschen ist es wahrlich wert, unterstützt zu werden. Doch es gibt noch mehr Institutionen in Schleswig, die Großartiges leisten – und die ebenfalls auf Spendengelder angewiesen sind.

Jeder Euro wird benötigt

Unter dem Titel „Hilfe im Advent“ starten die Schleswiger Nachrichten nun eine Spendenaktion, die gleich vier Einrichtungen in der Stadt zu Gute kommen soll. Neben der Hospizstiftung sind es das Kinderparadies in St. Jürgen und das Kinderspielzentrum im Friedrichsberg, die sich um Kinder aus vorwiegend sozial schwachen Familien kümmern, sowie die Schleswiger Tafel, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Einrichtungen, die jeden Euro dringend benötigen.

Wir bekommen keine öffentlichen Mittel, müssen alles über Spenden finanzieren. Christa Spruner von Mertz, stellvertretende Tafelleiterin

„Wir bekommen keine öffentlichen Mittel, müssen alles über Spenden finanzieren“, sagt etwa Christa Spruner von Mertz, die stellvertretende Leiterin der Tafel. Dazu kämen die beengten räumlichen Verhältnisse, die den ehrenamtlichen Mitarbeitern das Leben schwer machten. Die Tafel versorgt rund 250 Haushalte pro Woche.

Die Arbeit im Kinderparadies, in der bis zu 20 Jungen und Mädchen betreut werden, wird auch nur zu 60 Prozent aus öffentlichen Geldern finanziert. „Alles andere müssen wir selber verdienen“, sagt Jörg Smoydzin, der dem Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes vorsteht, dem Träger der Einrichtung in St. Jürgen. Und mit „Verdienen“ meint er vor allem das Einwerben von Spenden.

Kinderspielzentrum plant Anbau

Ähnlich ist es beim Kinderspielzentrum. Dort ist aufgrund des wachsenden Bedarfs gerade ein Anbau geplant. Zwar steht hinter dem Kinderspielzentrum die Winkler-Stiftung, die aber werfe in der anhaltenden Nullzins-Phase keine Erträge mehr ab, wie Edith Thaysen, Vorsitzende des Vereins Kinderspielzentrum Schleswig-Friedrichsberg, deutlich macht.

Tue Gutes und rede darüber

An den kommenden Adventswochenenden werden die Schleswiger Nachrichten die Arbeit der vier Einrichtungen nacheinander ausführlich vorstellen – in der Hoffnung, dass viele Leserinnen und Leser daraufhin zum Überweisungsträger greifen. Die Spenden werden am Ende zu gleichen Teilen auf die vier Einrichtungen verteilt. Zwischendurch werden wir immer wieder auch Spendernamen – natürlich nur nach vorherigem Einverständnis – veröffentlichen. Frei nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber – und animiere andere, ebenfalls mitzumachen.