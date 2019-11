Mitten im Stadtweg : Schleswig: Helios eröffnet neues Institut für Arbeitsmedizin

Helios rechnet mit etwa 1700 Untersuchungen pro Jahr.

18. November 2019, 18:16 Uhr

Schleswig | Über kurz oder lang könnten so ziemlich alle Busfahrer der Region das neue Schleswiger Institut

der Helios-Arbeitsmedizin durchlaufen haben. Diese Prognose stellte dessen Leiterin Dr. Bettina Dettke jetzt bei der Eröffnungsfeier der Einrichtung in Schleswig. Ähnliches gelte wahrscheinlich auch für Taxifahrer, Mitarbeiter von Schulen oder Kitas und nicht zuletzt für die rund 400 Beschäftigten der hiesigen Stadtverwaltung.

In ihrem neuen Institut in der Schleistadt biete die Helios-Arbeitsmedizin „das komplette Spektrum arbeitsmedizinischer Prävention sowie Einstellungsuntersuchungen, etwa für Beamte, oder Tauglichkeitsuntersuchungen, beispielsweise für Feuerwehrleute“, so Dettke. Zudem würden auch verkehrsmedizinische Untersuchungen für alle Führerscheinklassen angeboten. Zum Team gehören Jörg Lemmers als weiterer Arbeitsmediziner sowie vier Assistentinnen als medizinische Fachangestellte. Diese neue Sparte innerhalb des Helios-Konzerns besitzt den Angaben zufolge bereits Standorte in Berlin, München, Chemnitz, Duisburg, Cuxhaven, Dassel, Leipzig – und jetzt eben auch in Schleswig im Stadweg 64.

Die Helios-Arbeitsmedizin hat sich laut Dettke inzwischen zu einem überregionalen Dienstleister entwickelt. Zum Einzugsbereich des hiesigen Instituts gehörten unter anderem Rendsburg, Eckernförde, Kappeln oder Flensburg. Das biete den Unternehmen und Behörden Schleswigs und der Region die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter ortsnah zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen zu senden und so Ressourcen zu sparen. Die Arbeitsmedizinerin: „Grob geschätzt, könnte sich die Zahl der jährlichen Untersuchungen auf etwa 1.700 belaufen.“

Bettina Dettke hat in Frankfurt am Main Medizin studiert und danach in Flensburg eine arbeitsmedizinische Ausbildung absolviert. Eines ihrer Hobbys ist die Malerei und so sind die meisten der elf Räume mit ihren Bildern geschmückt.

Johannes Thaysen, der als stellvertretender Bürgervorsteher bei der Eröffnung mitfeierte, wertete gegenüber unserer Zeitung die hiesige Niederlassung als Beitrag zu einer guten Stadtentwicklung. „Wenn sich hier so ein Institut ansiedelt, stärkt das unsere Innenstadt“, betonte der Grünen-Ratsherr. Zugleich lobte er das „hohe technische Niveau“ der Geräte. Erschienen waren außerdem weitere Vertreter aus der Schleswiger Kommunalpolitik, der Geschäftsführer des Schleswiger Helios-Klinikums John Näthke sowie Arbeitsmediziner und Gesprächspartner aus der Wirtschaft.