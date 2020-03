Umstrittene Aktion : Schleswig: Gewoba Nord stoppt Falschparker-Abzocke

Die Gewoba Nord kritisiert den vermeintlichen Alleingang des Initiators im Kampf gegen Parksünder am „Quartier 36“.

von Alf Clasen

08. März 2020, 16:23 Uhr

Schleswig | Die Beschwerden empörter Autofahrer haben Wirkung gezeigt. Falschparker auf den Stellplätzen am „Quartier 36“ werden nicht mehr von einem Inkassobüro belangt. Man habe die Aktion beendet, sie sei nicht in seinem Sinne gewesen, erklärte Dietmar Jonscher, Vorstand der Gewoba Nord, auf SN-Nachfrage. Der Wohnungsbaugenossenschaft gehört das „Quartier 36“ an der Moltkestraße samt der Parkfläche an der Rückseite des Gebäudes.

Wer dort in den zurückliegenden Wochen widerrechtlich parkte und erwischt wurde, musste stattliche 146,79 Euro zahlen (wir berichteten). Über eine App waren Fotos der Parksünder an den Dienstleister „Park Collect“ übersandt worden.

Jonscher schiebt seinem Mieter Kim Philip Schmidt, Inhaber der Firma KAIPS Marketing und zugleich Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft CybNow, den Schwarzen Peter zu. „Die Aktion mit dieser App ist von Herrn Schmidt initiiert worden. Es ist allein seine Sache gewesen.“

Das will Schmidt so auf keinen Fall stehen lassen. Das Vorgehen sei von Anfang an mit der Gewoba abgesprochen gewesen, betont der 24-Jährige und gewährt zum Beweis einen Einblick in die Mail-Korrespondenz mit einer Gewoba-Mitarbeiterin. Danach hieß sie die Aktion gut, verwies allerdings darauf, dass nur diejenigen angeschrieben werden dürften, welche erkenntlich keine Besucher des „Quartier 36“ seien, sondern lediglich einen Termin im angrenzenden Ärztehaus am Seminarweg hätten.

„Das ist eine Frechheit, dass wir jetzt an den Pranger gestellt werden“, sagt Schmidt. Es sei stets im gemeinsamen Interesse gewesen, gegen Autofahrer vorzugehen, die die Parkplätze des Restaurants „Kulinar 36“ und der übrigen im Gebäude ansässigen Firmen blockieren. „Ich sehe ein, dass 146 Euro eine Stange Geld sind.“ Aber er habe keine andere Möglichkeit gesehen, gegen die Falschparker vorzugehen, erklärt Schmidt. Wenn er zuvor Parksünder angesprochen habe, hätten die ihn ignoriert oder seien sogar ausfallend geworden. Und bevor man Autos abschleppen lasse, sei der Weg über die App der günstigere Weg gewesen.

Im Schnitt habe man im Januar und Februar fünf Fahrzeuge pro Tag fotografiert. Das seien diejenigen gewesen, bei denen man klar habe nachweisen können, dass die Fahrer beim Arzt gewesen seien und nach dem Besuch direkt den Parkplatz verlassen hätten – „und nicht, wie oft beteuert wird, noch einen Kaffee im ‚Kulinar 36‘ getrunken haben“. Die Fotos habe ein bei CybNow angestellter geringfügig Beschäftigter gemacht. Bereichert habe man sich durch die Aktion nicht, sagt Schmidt. Pro Bezahler seien lediglich acht Euro für CybNow übrig geblieben.

Dietmar Jonscher bleibt indes dabei, dass Kim Philip Schmidt als Initiator die umstrittene Aktion zu verantworten habe. Das Tischtuch zwischen beiden ist zerschnitten. Als vergangene Woche das Auto einer Besucherin der Firma KAIPS auf einem Stellplatz des „Kulinar 36“ stand, ließ Jonscher es abschleppen. Er habe Schmidt zuvor mehrfach vergeblich aufgefordert, den Pkw von dort zu entfernen, klärt der Gewoba-Vorstand.