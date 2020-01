Jugendliche wurde angefahren : Schleswig: Fahrerflucht nach Unfall im Parkhaus

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Parkhaus am Schwarzen Weg.

29. Januar 2020, 12:23 Uhr

Schleswig | Im Parkhaus am Schwarzer Weg ist es am Montagabend ein Mädchen von einem Auto angefahren worden. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, der Wagen verschwand unerkannt vom Unfallort. Der Vorfall hatte sich um kurz nach 19 Uhr ereignet. Die Fußgängerin war auf der unteren Ebene des Parkhauses unterwegs. Dort sei ihr ein vermutlich dunkler PKW über den linken Fuß gefahren. Der Wagen hätte das Parkhaus anschließend ohne anzuhalten in unbekannte Richtung verlassen. Infolge des Unfalls war die Jugendliche gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben könnten, sich unter 04621/840 beim Polizeirevier Schleswig zu melden.







