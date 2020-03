Corona : Schleswig - eine Stadt fährt herunter

Schulen und Kitas schließen, Helios lässt keine Besucher mehr zu, fast alle Veranstaltungen fallen aus, Gottorf und Haithabu schließen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

13. März 2020, 18:43 Uhr

Schleswig | Stück für Stück wird das öffentliche Leben in Schleswig herunter gefahren. Fast alle öffentlichen Veranstaltungen sind mittlerweile abgesagt, meist bis Mitte oder Ende April. Alle Schulen und Kitas schließen am Montag und stellen bis Mittwoch eine Notfallbetreuung für jüngere Kinder sicher, die Kindertagesstätten bis Freitag. Das Helios-Klinikum lässt mit wenigen Ausnahmen keine Besucher mehr ins Haus. Auch die Landesmuseen bleiben vorerst geschlossen. Hier ein Überblick über die Entwicklungen gestern:

Helios

Das Helios-Klinikum Schleswig schränkt ab sofort Besuche weitestgehend ein. „Nachdem nun die ersten Fälle in der Region aufgetreten sind und damit sehr wahrscheinlich ist, dass die Anzahl der Infektionen steigen wird, hat sich die Klinikleitung entschieden, Besuche von Angehörigen nur noch in begründeten Ausnahmefällen zu gestatten. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko für alle einzudämmen und ist somit im Interesse aller Beteiligten“, erklärte der Ärztliche Direktor Dr. Sebastian Rudolf.

„Wir stellen sicher, dass wir unseren Versorgungsauftrag auch bei steigenden Fallzahlen wahrnehmen können. Unser Klinikum ist für Menschen mit Covid-19-Infektionen ausgestattet und vorbereitet“, ergänzt Marco Kaulfuß, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme. Die Notaufnahme bleibt durchgehend geöffnet.

An allen Eingängen weisen Schilder auf die neuen Beschränkungen hin. „Darüber hinaus erarbeitet das Klinikum Strukturen, damit Angehörige mit den behandelnden Ärzten und Pflegekräften Kontakt aufnehmen können“, so Pressesprecherin Andrea Schumann. „Diese Informationen werden zeitnah auf unserer Homepage unter www.helios-gesundheit.de/ schleswig eingestellt.“ Das Krankenhaus ist weiterhin für Personen, die einen Termin für eine Untersuchung im Medizinischen Versorgungszentrum, der Radiologischen Gemeinschaftspraxis oder einer der Sprechstunden haben, frei zugänglich. Bis auf weiteres bleibt auch die Cafeteria für externe Besucher geschlossen. Veranstaltungen im Klinikum Schleswig werden ausgesetzt. Für Mitarbeiter, die während ihrer Arbeitszeiten ein Betreuungsproblem für ihre von der Schul-/Kita-Schließung betroffene Kinder haben, werde Helios ab Montag eine Notfallbetreuung ermöglichen.

Domschule

Die Schleswiger Schulen mussten gestern mit der gegen Mittag bekannt gewordenen Regelung der Schulschließungen umgehen und arbeiteten fieberhaft an entsprechenden Notfallplänen. An der Domschule kommen die Lehrer, die in den Klassenstufen 5 und 6 unterrichten, am Montag zunächst ganz normal zum Dienst, um die Kinder, die da sind, zu betreuen. Es werde dann auch höchstwahrscheinlich eine Dienstversammlung geben, sagte der stellvertretende Schulleiter Karlheinz Einsle. „Danach werden wir alles Weitere in die Wege leiten.“

Zu den älteren Schülern ab Klasse 7 werden die Lehrer – sofern möglich – auf digitalem Wege Kontakt halten. Über die Kommunikationsplattform „Schul Commsy“ könnten Lerngruppen erstellt werden, so Einsle. Einzelne Kollegen mit entsprechender Zusatzausbildung würden auch Webinare anbieten, bei denen die Schüler zur gleichen Zeit übers Netz zusammen kommen.

Einsle sagte, dass er eine vergleichbare Situation in seiner langen Lehrer-Laufbahn noch nie erlebt habe. „Das ist völlig verrückt.“ Schweren Herzens habe man auch die beiden letzten Theater-Vorstellungen von „Kein schöner Land“ abgesagt.

Diakoniewerk

Schietsammeln

Das Diakoniewerk Kropp hat angesichts der Corona-Krise eine Task-Force eingerichtet. Man habe sich entschieden, für die von Schul- und Kita-Schließungen betroffenen Mitarbeiter „keine Parallel-Kita einzurichten“, sagte Sven Roßmann, Personalvorstand beim Diakoniewerk Kropp, das in Schleswig drei Wohneinrichtungen für Senioren betreibt. Stattdessen werde man die Arbeitszeiten „sehr flexibel handhaben“; Mitarbeiter „in Betreuungsnot“ dürften zu Hause bleiben, gleichzeitig setze man auf die Solidarität aller Kollegen, um die erforderliche Betreuung aufrecht erhalten zu können.

Das für heute geplante Schietsammeln wurde abgesagt. Es besteht aber die Möglichkeit, sich heute um 10 Uhr an folgenden Orten kostenlos mit Arbeitshandschuhen, Warnwesten und Müllsäcken (Papier oder Folie) auszustatten: Rathaus, Gemeindehaus St. Jürgen, Flensburger Straße/Gildestraße, Domschule, Bugenhagenschule, Schleihallenparkplatz. Bis Sonntag haben alle Freiwilligen die Gelegenheit, zu beliebiger Zeit auf Strecken spazieren zu gehen und dabei das aufzusammeln, von dem sie oder er meint, dass es nicht dort liegen sollte, wo es liegt.

Das in den Säcken gesammelte Gut kann dann bis Sonntagabend in einen der vier Container (Bugenhagenschule, Domschule, St.-Jürgen-Schule und Rathaus) entsorgt werden.

Fortsetzung Seite 8