Das Landeskriminalamt ermittelt : Schleswig: Ein Trojaner legt die Rathaus-Technik lahm

Bis Ende der Woche ist die Stadtverwaltung nur eingeschränkt handlungsfähig.

von Sven Windmann

11. März 2020, 17:43 Uhr

Schleswig | Nichts geht mehr im Schleswiger Rathaus. Zumindest funktioniert seit Mittwoch all das nicht, was nur auf dem elektronischen Wege erledigt werden kann. Denn ein „neuartiger Trojaner“ hat die komplette Informationstechnik (IT) der Stadtverwaltung lahm gelegt, wie deren Sprecher Eric Gehrke gestern mitteilte. Gleichzeitig sprach er von einem „gravierenden Sicherheitsvorfall“. Auch deshalb beschäftige sich jetzt bereits das Landeskriminalamt mit dem Fall.

Der Hauptserver im Rathaus musste komplett heruntergefahren werden, Techniker sind parallel dazu dabei, das bösartige Programm wieder aus dem hauseigenen System zu entfernen. Bis Ende der Woche sei die Verwaltung deshalb nur sehr eingeschränkt handlungsfähig, wie Gehrke betonte. „Die Kollegen sind zwar weiter vor Ort, können aber nicht alle Anträge bearbeiten.“ So seien Einwohnermeldeamt, Bauamt und Standesamt zwar weiter zu den gewohnten Zeiten geöffnet. „Neue Registrierungen sind aber nicht möglich, Beglaubigungen von Dokumenten aber schon“, so Gehrke.

Ab kommender Woche soll der Betrieb wieder normal laufen. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger bis dahin um Verständnis.