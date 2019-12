Scheidender Bürgermeister : Schleswig: Ein emotionaler Abschiedsempfang für Arthur Christiansen

„Time to say goodbye“ : Rund 150 Gäste nahmen an der Feierstunde im Schleswiger Ständesaal teil.

von Alf Clasen

12. Dezember 2019, 19:13 Uhr

Schleswig | Es waren bereits etliche Gruß- und Dankesworte gesprochen, als Arthur Christiansen gestern am späten Nachmittag das Wort ergriff. „Ganz so unscheinbar und lautlos kann ich hier die letzten sechs Jahre ja wohl nicht gewirkt haben“, sagte er mit einer gehörigen Portion Stolz in der Stimme. Die Anwesenheit der vielen Gäste empfinde er als große Wertschätzung, betonte Christiansen.

Mehr als 150 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft waren auf Einladung der Stadt Schleswig in den Ständesaal des Rathauses gekommen, um den Bürgermeister nach sechs Jahren aus dem Amt zu verabschieden. Bei der Wahl im September war Christiansen überraschend bereits im ersten Durchgang gescheitert. Er ist formal noch bis zum 18. Januar im Amt, ehe er von seinem Nachfolger Stephan Dose abgelöst wird.

Dass man sich an der Person Arthur Christiansen durchaus reiben kann, daraus machten die meisten Redner keinen Hehl. Aber die Weggefährten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen – darunter auch Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange – sparten gleichzeitig nicht mit Lob für die Arbeit des scheidenden Rathaus-Chefs. Jutta Just von der Flüchtlingshilfe Schleswig-Haddeby etwa hob Christiansens Engagement für die Migranten hervor. „Ich finde, dass die Integration in Schleswig nicht zuletzt aufgrund Deiner Hilfe gut gelingt“, wandte sie sich an den Noch-Bürgermeister.

Auch Bürgervorsteherin Susanne Ross (CDU) betonte, dass Christiansen die Flüchtlingskrise für Schleswig „großartig gemeistert“ habe. Zugleich habe er verschiedene große Projekte in der Stadt vorangebracht. „Du hast Deine Spuren hinterlassen“, so Ross.

Der so Gelobte wollte sein Licht auch keineswegs unter den Scheffel stellen. Er sei zum Beispiel überzeugt davon, „dass es in Schleswig ein Theater geben wird, und dass es größer, schöner und auch wirkungsvoller agieren wird“, sagte Christiansen. Mit den Nachbargemeinden habe Schleswig in seiner Amtszeit „ein neues, gutes Kapitel der interkommunalen Zusammenarbeit aufgebaut, auf das wir sehr stolz sein können“, nannte er als weiteres Beispiel. „Schleswig musste auch aufgeräumt und vorbereitet werden. Das war meine Aufgabe in den letzten sechs Jahren“, so Christiansen, der hinzufügte: „Ich weiß, dass man dafür selten belohnt wird.“

Der Empfang hatte zweifellos emotionale Momente, so auch als Saxofonist Jonny Möller mit seiner Partnerin Sylvia Timoti (Klavier) „Time to say goodbye“ spielte – Arthur Christiansen hatte sich dieses Lied zu seinem Abschied gewünscht.

„Die Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann gestatten kann“, wartete Bürgervorsteherin Ross mit einem Bismarck-Zitat auf. Arthur Christiansen gestattet sich diesen Luxus. Mit 54 Jahren tritt er in den Ruhestand.