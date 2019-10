nach restaurierung : Schleswig: Die Domfenster sind zurück

Die ersten restaurierten Glasfenster sind wieder eingebaut. Bischof Magaard ist voller Freude über das Ergebnis

16. Oktober 2019, 17:56 Uhr

Schleswig | Aus dem Kirchenschiff ist noch nicht viel zu sehen von der neuen Leuchtkraft der alten Fenster. Sie sind zu großen Teilen von den Gerüsten im Inneren des Petri-Domes verdeckt. Und doch „verändert sich schon jetzt der Raum“, sagt Bischof Gothart Magaard, der behände auf die dritte Etage des Gerüstes klettert, um sich von Glasbaumeister Frank Schneemelcher die frisch eingebauten Fenster zeigen zu lassen.

Die Restaurierung der Fenster ist ein wesentlicher Bestandteil der laufenden Domsanierung, die in ziemlich genau zwei Jahren abgeschlossen sein wird. „Am Reformationstag 2021 sind wir fertig“, sagt der Bischof mit einem optimistischen Lächeln. Schneemelcher hat sein Ziel, die ersten restaurierten Fenster zum 31. Oktober 2019 einzubauen, erreicht.

Alle 33 Fenster des Domes wurden saniert

Die 33 Glasfenster des Domes werden sukzessive ausgebaut, in Schneemelchers Werkstatt in Quedlinburg gebracht und dort saniert. Er gehört zu den ganz Großen seines Faches, hat in Rom die Barockfenster der Kirche Santa Maria dell’anima restauriert und 2012 in Chartres an einer großen Ausstellung über Glaskunst teilgenommen.

„Es steht uns nicht zu, irgendetwas zu verändern.“ So lautet das Credo des Glasbaumeisters. „Wir dürfen nur den Originalzustand wieder herstellen.“ Nun denn, ein wenig verändern ist erlaubt. Schäden und Sprünge in den Glaselementen werden zunächst aufwendig von den Spuren früherer, nicht gelungener Restaurierungsversuche aus den 60er und 70er Jahren befreit. Dann werden die Sprünge mit nur ein Millimeter breiten Fäden aus Kupferdraht und Zinn repariert. Aus der Nähe, hoch oben auf dem Gerüst, sind sie leicht zu erkennen. „Doch aus einigen Metern Entfernung und wenn Sie unten stehen, ist das nicht mehr zu sehen“, so Schneemelcher.

Patina von hundert Jahren entfernt

Ein wesentlicher Teil der Restaurierung ist das Entfernen der „Doublierungen“. Vorgänger Schneemelchers hatten auf schadhafte Stellen der Fenster einfach normales Glas geklebt, das mit den Jahren nachdunkelte. Der optische Effekt von hell und dunkel innerhalb eines Glasbildes war offenbar verheerend.

Da auch die Patina von hundert Jahren entfernt wurde, leuchten und strahlen die Fenster jetzt wieder wie Ende des 19. Jahrhunderts, als sie im Zuge der großen Dom-Restaurierung eingebaut wurden.