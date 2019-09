Bewohner müssen bis Ende Oktober umziehen : Schleswig: Diakoniewerk schließt Pflegeheim „Christopherushaus“

Angehörige sind verärgert über die ihrer Meinung nach zu kurze Frist.

von Alf Clasen

09. September 2019, 18:34 Uhr

Schleswig | Für die Angehörigen kam die Entscheidung überraschend: Zum 31. Oktober schließt die Stiftung Diakoniewerk Kropp ihr Pflegeheim im Schleswiger „Christopherhaus“. Die Einrichtung in der Königstraße mit ihren 26 Plätzen, davon 20 in Doppelzimmern, sei in dieser Größenordnung und Struktur nicht mehr wettbewerbsfähig, heißt es zur Begründung.

Carmen Wolter zählt zu den betroffenen Angehörigen, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Die Schleswigerin, deren schwer demente 93-jährige Tante seit Februar im „Christopherushaus“ lebt, ärgert sich über die ihrer Meinung nach kurze Frist, die bleibe, um eine neue Unterkunft zu finden. Erst Ende August seien die Betroffenen in einem Schreiben über das Aus für das Pflegeheim informiert worden. Am vergangenen Mittwoch habe es dann noch eine Versammlung gegeben. „Es waren alle verärgert“, berichtet Wolter. „Ich finde es nicht schön, dass so mit alten Menschen umgegangen wird.“ Der Beschluss, die Einrichtung zu schließen, sei doch bestimmt schon vor längerer Zeit gefallen, mutmaßt sie.

In der Tat habe man sich schon länger mit diesem Schritt beschäftigt, erklärt Wolfgang Hauschild, Finanzvorstand des Diakoniewerks, auf SN-Nachfrage. Der Beschluss sei dann kurz vor den Sommerferien getroffen worden. „Es ist eine notwendige unternehmerische Entscheidung.“

Er habe zwar Verständnis für die Befindlichkeiten der Angehörigen, sagt Hauschildt. Aber zu der achtwöchigen Frist – die deutlich über der gesetzlichen Kündigungsfrist von vier Wochen liege – gebe es keine wirkliche Alternative. Man könne ein Pflegeheim nicht über einen längeren Zeitraum betreiben, wenn das Ende beschlossene Sache ist und keine neuen Bewohner mehr aufgenommen werden können.

In dem Infoschreiben heißt es: „Wir werden Ihnen alternative regionale Unterbringungsmöglichkeiten anbieten und Sie in jeder uns möglichen Form bei den beizeiten anstehenden Umzügen und Ihrer persönlichen Neuausrichtung unterstützen.“ Das Diakoniewerk betreibt in Schleswig noch das „Feierabendhaus“ in der Lutherstraße sowie die Pflegeheime am Rathausmarkt und am Öhr. Hauschildt betont, dass man auch behilflich sein werde, wenn sich Bewohner oder ihre Angehörigen für ein Heim eines anderen Trägers entscheiden. Der Finanzvorstand ist zuversichtlich, allen Bewohner des „Christopherushauses“ zeitnah eine neue Bleibe anbieten zu können. Allerdings räumt er auch ein, dass auf die Betroffenen höhere Kosten zukommen, da das Heim in der Königstraße zu den günstigeren Einrichtungen zähle.

Auch für die 15 Mitarbeiter des „Christopherushauses“ werde man eine Lösung finden, versichert Hauschild. „Wir bieten ihnen Arbeitsplätze in der Region an.“

Das Diakoniewerk betreibt das „Christopherushaus“ seit 1994 – zusammen mit dem Kirchenkreis in der gemeinsamen gemeinnützigen Gesellschaft „Sankt Elisabeth“. Ab kommendem Jahr soll das Gebäude nach entsprechenden Umbaumaßnahmen für die Eingliederung behinderter Menschen genutzt werden.

Carmen Wolter hat für ihre demente Tante eine neue Unterkunft im Pflegeheim „Levslund“ gefunden. Ende September wird sie umziehen. Das Aus für das „Christopherushaus“ bedauert Carmen Wolter sehr: „Ich habe dieses Haus damals bewusst ausgesucht, da es klein ist und familiär geführt wird“, sagt sie. „Die Pflegekräfte gehen super auf die Bewohner ein und geben sich viel Mühe.“ Ihre Tante habe sich nach großen Anfangsschwierigkeiten sehr an das Heim gewöhnt. „Sie spricht immer von ihrem Zuhause, wenn sie davon etwas erzählt. Deshalb sind wir noch nicht sicher, wie wir ihr den Umzug erklären werden.“