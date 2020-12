„Christmas Special“ : Schleswig: Das „Ela“ lädt zur virtuellen Handicap-Party

Am 18. Dezember darf jeder mitfeiern.

von Sven Windmann

08. Dezember 2020, 13:04 Uhr

Schleswig | Kurz vor Weihnachten noch einmal so richtig feiern, und sei es auch nur in den eigenen vier Wänden: Das soll im Mittelpunkt der virtuellen Handicap-Party stehen, zu der die Schleswiger Disco „Ela“ für Freitag, 18. Dezember, einlädt.

Unter dem Motto „Christmas Special“ steht das Thema Weihnachten dabei im Mittelpunkt. Es wird also festlich auf der Tanzfläche – und möglichst auch bei den Gästen. Denn diese sollen erneut zu Hause mitfeiern. Wer sich anmeldet, bekommt per E-Mail einen Link zugeschickt und schon kann man von 18 bis 21.30 Uhr live dabei sein. Denn das Team der Fahrdorfer Filmemacherin Julia Claußen (Ancorafilm) wird in Echtzeit aus dem „Ela“ senden. Und während – wie bei jeder Handicap-Party – DJ Sebi für die passende Musik sorgt, sollen „Wiggo“ und „Schlesi“, die Maskottchen der Schleswiger Werkstätten, für das ein oder andere Highlight im Rahmenprogramm sorgen.

„Wir hoffen, dass ganz viele Leute dabei sind“, sagt Julia Claußen, die die Party organisiert. Dabei seien nicht nur Bewohner aus Behinderteneinrichtungen aus der ganzen Region eingeladen, „sondern einfach jeder, der mitfeiern möchte“, auch Familien mit Kindern oder Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben.

Jeder Gast zahlt vier Euro „Eintritt“. Dafür kann er über eine Handynummer (die gibt es nach der Anmeldung zum Link) Musikwünsche und Grüße übermitteln. Gleichzeitig nimmt man automatisch an einer Verlosung teil. Und nicht zuletzt gibt es erneut einen Currywurst-Lieferservice, gesponsert von „Rick’s Imbiss“ am Busdorfer Kreisel.

„Die ,Handicap-Party‘ ist immer die fröhlichste Party, die wir haben“, sagt „Ela“-Betreiber Kay-Uwe Dammann. Entsprechend groß sei die Anfrage der Stammgäste, wann es damit denn endlich wieder losgehe. Er freue sich, dass nun zumindest wieder virtuell etwas los sei in der Disco, die seit März wegen der Corona-Pandemie durchgehend geschlossen ist.>Anmeldungen für die Party per Mail an info@ela-ela.de oder j.claussen@ancorafilm. de