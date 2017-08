Autohändler : Schleswig bleibt dem Diesel treu

vergrößern 1 von 1 Foto: maj (2) 1 von 1

Abkehr vom Diesel? Von diesem Trend ist in Schleswig offenbar noch nicht viel zu spüren. Das jedenfalls sagen die örtlichen Autohändler. „Wir wohnen hier auf dem Land, die Leute fahren weite Strecken, und die nächste Umweltzone ist 300 Kilometer entfernt“, erklärt Hauke Kiso vom gleichnamigen Volvo-Autohaus. „Da lohnt es sich einfach nicht, dem Diesel abzuschwören.“

Ganz spurlos ist der Abgasskandal in den letzten zwei Jahren dennoch nicht an den Autohändlern vorbeigegangen. So berichtet Martin Felske vom Skoda-Autohaus Lüttmer & Felske, dass Kunden sich vermehrt zunächst nach Benzinern erkundigen. „Aber weil die Leute bei uns oft große Entfernungen zum Arbeitsplatz zurücklegen müssen, sehen sie schnell, dass sie mit dem Diesel wesentlich günstiger fahren“, so Felske. Ähnlich äußert sich Ford-Händler Günther Görrissen aus dem Friedrichsberg: „Es wird zum Thema Diesel oder Benzin deutlich mehr nachgefragt, und wir klären die Leute auf, was den Diesel per se angeht. Aber bei den Verkaufszahlen hat sich absolut nichts geändert.“ Allerdings spricht man offenbar nicht in allen Autohäusern gern über das Thema. So war zum Beispiel von Opel Dello in Schleswig keine Stellungnahme zu bekommen und in Abwesenheit von Inhaber Christian Jord auch nicht aus dem VW-Autohaus Jordt.

Volvo scheint unterdessen zu den Gewinnern des Dieselskandals zu zählen. Kiso berichtet von bisherigen VW-Fahrern, die sich wegen der Debatte der letzten zwei Jahre nun verstärkt für seine Modelle aus Schweden interessieren. Martin Felske spürt nach eigenen Angaben von solchen Abwanderungen nichts, obwohl Skoda zum VW-Konzern gehört. „Wir hatten ein sehr absatzstarkes erstes Halbjahr, und die Leute auf dem Land bleiben meist ihrem Autohändler treu.“

Anders als in Schleswig ist der Diesel bundesweit auf dem Rückzug. Die Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes zeigt, dass in diesem Juli in Deutschland 12,7 Prozent weniger Dieselautos zugelassen wurden als noch vor einem Jahr. Bei den Benzinern stieg die Zahl hingegen um 11,2 Prozent an.

Langfristig stellt sich auch Kiso auf diesen Trend ein, schließlich hat Volvo angekündigt, keine neuen Diesel-Motoren mehr zu entwickeln und mittelfristig ganz auf Elektro- und Hybridmotoren zu setzen. Noch aber gehe es nicht ohne den Verbrennungsmotor, meint Kiso und fügt hinzu: „Die Infrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland reicht einfach noch nicht aus, und umweltschonender wird es erst, wenn der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien kommt, aber das ist längst nicht der Fall.“ Auch Felske bezweifelt, dass Elektroautos die Umwelt in dem Maße schonen, wie es oft dargestellt werde.

Mit dem Thema beschäftigt er sich intensiv. Felske gehört auch zu den Referenten beim „Selker Abend“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Thema E-Mobilität am 14. September.

von Marieke Jäger

erstellt am 18.Aug.2017 | 07:34 Uhr