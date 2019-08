Diskussion und Musik in der Heimat : Schleswig: 100 Jahre Frauen-Wahlrecht

Hamburger Trio Bigsoul riss die Besucher nach der interessanten Diskussion mit.

von Christina Weiß

18. August 2019, 15:38 Uhr

Der Weg zum Wahlrecht für Frauen war lang und steinig. Das Frauenstimmrecht wurde vor 100 Jahren von mutigen und starken Frauen mit hohem persönlichen Einsatz erstritten und regelrecht erkämpft. Am 19. Februar 1919 trat mit der Sozialdemokratin Marie Juchacz zum ersten Mal eine Frau an das Redepult eines deutschen Parlaments. Nach langem, zähen Ringen fanden in Deutschland 1919 die ersten Wahlen für alle statt: endlich. Bis dahin war es zur Gleichberechtigung ein langer Kampf und harter Weg, der bis heute noch lange nicht vorbei ist. Das Ereignis „100 Jahre Frauenwahlrecht“ wurde nun als Meilenstein von Demokratie und Gleichberechtigung vom Frauen-Netzwerk „Bündnis Frau“ in Schleswig gefeiert.

Frauen, die nichts fordern werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts. Simone de Beauvoir

Mit dem Zitat von Simone des Beauvoir: „Frauen, die nichts fordern werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts“, begrüßte Petra Bargheer-Nielsen, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises die rund 150 Gäste im Namen des Frauen-Netzwerkes „Bündnis Frau“. Gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten aus Harrislee, Kropp-Stapelholm, Flensburg und Schleswig sowie die beiden Landfrauen-Kreisverbände hatte Bargheer-Nielsen die Veranstaltung auf die Beine gestellt, die am Sonnabend im Rahmen des Pop-Art-Festivals „Pop Kiss“ in der Varietee-Spielstätte „Heimat“ auf der Freiheit stattfand. Unterstützt wurde das Vorhaben von Mario Hoff und dem Team der Heimat sowie der Schleswiger Volksbank. Den Besuchern wurde eine unterhaltsame Mischung aus kurzweiliger Podiumsdiskussion, kunterbunter Pop-Art-Ausstellung und einem Live-Konzert der Band „Big Soul“ geboten. „Die Ausstellung haben wir bewusst als Rahmen gewählt, weil es viele Frauen sind, die ihre Werke hier präsentieren“, sagte Karin Petersen-Nißen, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schleswig. Das Konzept kam bestens bei den Besuchern an - und das freute die Organisatoren.

Frau Emmi moderierte gekonnt die Talkrunde.

Den Auftakt bildete die lockere Bühnen-Sofa-Gesprächsrunde, die Comedian „Frau Emmi“ an der Seite von vier „Power-Frauen“ moderierte. Fragen rund um die Themen Gleichberechtigung, Feminismus, Diskreminierung und Frauenwahlrecht beantworteten die Gesprächspartner Sabine Sütterlin-Waack als Ministerin für Justiz, Euro, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes, Wirtschafts-Fachfrau Angelika Klinger, die holländische Gestaltungs-Künstlerin Maaike Dirkx und Künstlerin Alexandra Piskol, Sängerin der Gruppe „Big Soul“. Allesamt gewährten die Frauen einen persönlichen Einblick in ihr Leben, in dem sie Beruf, Familie, Partnerschaft, Alltag und ehrenamtliches Engagement meistern. Unbeschwert, feinfühlig und mit einer Portion Humor gelang es „Frau Emmi“ die Themen zu transportieren, die vom Publikum im Saal aufmerksam verfolgt wurden. Ist die Gleichstellung ein alter Hut? Was hindert Frauen daran Kariere zu machen? Warum gibt es so wenig Frauen in Führungspositionen? Wie steht es mit der „Me too“ -Debatte im Berufsleben? Dass Frauen in ihrem Berufsleben mehr Hürden umwinden müssen, darin waren sich die Frauen vor und auf der Bühne einig. Dass es weiterhin schwierig sei, Familie und Beruf optimal und zur Zufriedenheit der Kinder unter einen Hut zu bekommen, daraus machten sie keinen Hehl. Angelika Klinger sprach aus Erfahrung als berufstätige Mutter in beruflicher Spitzenposition. „Das war nicht das optimal Model für eine Frau. Beim Aufwachsen der eigenen Kinder verpasst man ziemlich viel“.

Bleibt wie ihr seid, schaut welche Stärken ihr habt und versucht bloß nicht, die Männer nachzumachen oder deren Verhalten nachzueifern. Angelika Klnger

Die Unternehmensberaterin gab jungen Berufsanfängerinnen und Frauen in Führungspositionen den Tipp auf den Weg. „Bleibt wie ihr seid, schaut welche Stärken ihr habt und versucht bloß nicht, die Männer nachzumachen oder deren Verhalten nachzueifern“.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei jedoch weiter auf dem richtigen Weg. Firmen haben mittlerweile erkannt, welche Ressourcen sie mit Frauen verlieren, wenn nicht in die Kinderbetreuung oder Arbeitsmodelle investiert wird. „Je weiter man oben ist, desto schwieriger ist es“ sagte Musikerin Alexandra Piskol zum Thema „me too“ - Debatte, die betroffene Frauen ermutigte, auf das Ausmaß sexueller Belästigung und Übergriffe aufmerksam zu machen. „Insgesamt hatte „me too“ etwas gutes“, betonte Sabine Sütterlin-Waack, denn das Statement „nein heisst nein“ habe das Selbstbewusstsein gestärkt und das Anzeigen-Verhalten von Frauen verändert.

Fazit der Diskussionsrunde: Für Frauen wird es immer besser. Die Gleichberechtigung entwickelt sich immer weiter. Viele Besucher nutzten den Rundgang durch die Pop-Art-Ausstellung, die von den Kuratoren Michael Habel und Stefan Krüll sowie einigen Künstlern persönlich und hautnah begleitet wurden. Das kam bestens an. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete der Auftritt des Soul-Trios „Big Soul“, dass das Publikum vor der Kleinkunstbühne im Souterrain zum Tanzen und Mitsingen mitriss. Soul-Musik und Klassiker vom Feinsten präsentierten die Sängerinnen Alexandra Piskol, Nadine Stricker und Michelle Straubel, die von Gitarristin Julia Schmiedeberg begleitet wurden, und die allesamt den Rhythmus im Blut hatten. Mit „Think“ von Aretha Franklin war die Tanzfläche im Nu von begeisterten Zuschauern gefüllt. Zum Abschluss wurde das aussagekräftigste Bild vorgestellt, dass das Publikum zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht gewählt hatte. Benutze Deine Stimme - „Use your Voice“ - das mit dem roten Kussmund von Schauspielerin Sandra Quadflieg versehen ist, machte mehrheitlich das Rennen. Es trägt die Handschrift des Künstlers „MicArt 63“, dessen Werk nun für den guten Zweck als Poster in DinA3 in derAuflage von 100 Stück gedruckt und handsigniert wird. Zehn Euro des Verkaufspreises (29,90 Euro) werden an die beiden Frauenberatungsstellen in der Region gespendet, darunter das Frauenzimmer in Kappeln und das Frauenzentrum in Schleswig.

Wer das aussagekräftige Bild bestellen möchte, der meldet sich bei Schleswigs Gleichstellungsbeauftragten Karin Petersen-Nißen, im Schleswiger Rathaus, Telefon 04621-814-150.