Einkaufszentrum in Schleswig : Schleicenter: Vorbereitung für den neuen Anstrich

Bis zum 18. März soll sich in und an dem Gebäude noch einiges verändern.

von Sven Windmann

16. Februar 2021, 17:45 Uhr

Schleswig | Die Zeit läuft. Am 18. März soll im Schleicenter der neue Edeka-Markt eröffnen – also in gut vier Wochen. Im Innern des Einkaufszentrum wird deshalb seit Wochen kräftig gearbeitet: Die neu geschaffene Glasfront in der Nordfassade erlaubt es Passanten, den Fortschritt des Umbaus zu beobachten.

Seit gestern nun geschieht auch etwas im Außenbereich des Schleicenters. Die alten Schriftzüge wurden von Arbeitern nach und nach abgebaut. Mit gutem Grund: Denn das gesamte Gebäude, das im Herbst 2001 eröffnet und seitdem so gut wie unverändert ist, soll einen neuen, frischen Anstrich bekommen. Und zwar möglichst auch zum Eröffnungstermin des Edeka-Marktes. „Das ist dringend notwendig“, hatte Michael Mertmann, Vorstand der AVW-Immobiliengesellschaft, die das Schleicenter betreibt, kürzlich gegenüber den SN erklärt und eine baldige Umsetzung der Maßnahme in Aussicht gestellt. Pünktlich zum Einsetzen des Tauwetters gehen nun also die Vorbereitungen los.

Auch zur Freude von Kaufmann Andreas Jensen. Kurz vor Ostern wird sein neuer Supermarkt auf einer Verkaufsfläche von fast 2000 Quadratmetern eröffnen – inklusive Sushi-Bar, Backshop und Fleischerei mit eigenem Räucherofen. Ende Februar wird der Edeka-Markt Christensen im Stadtweg schließen. Sämtliche Mitarbeiter werden von Jensen übernommen und treten dann zeitnah ihre neuen Stellen im Schleicenter an.