Schleswig : Schleicenter: Senioren von Sitzbank verjagt

Wachmann im Schleicenter beansprucht Ruhebank für sich – und hat laut Hausverwaltung richtig gehandelt. „Fingerspitzengefühl fehlte“, sagt Chef der Sicherheitsfirma.

von Joachim Pohl

07. Juli 2020, 16:06 Uhr

Schleswig | Der Weg durch das Schleicenter von der Königstraße bis zum Schwarzen Weg ist lang. Da kam Hertha Mörike (Name von der Redaktion geändert) die Sitzbank gerade recht. Gemeinsam mit einem Bekannten, wie sie schon deutlich im Seniorenalter, nahm sie kurz Platz, um durchzuschnaufen. Doch lange währte die Ruhepause nicht. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Eichmann trat entschlossen auf sie zu „und forderte uns mit unfreundlichem und bestimmtem Ton zum Aufstehen auf“.

Die beiden älteren Herrschaften staunten nicht schlecht und fragten, warum sie sich denn nicht ein wenig ausruhen durften. Die Antwort war deutlich: Er müsse in seinem Job viel stehen, machte der Sicherheitsmann deutlich, da brauche er Ruhepausen, in denen er sich auch hinsetzen müsse. Dafür sei die Bank gedacht – also bitte aufstehen!

Doch damit nicht genug. Als die beiden Schleicenter-Kunden der unmissverständlichen Aufforderung nachkamen, nutzte der Mitarbeiter nicht die frei gewordene Sitzgelegenheit, sondern blieb „Platzhirsch-mäßg“, so Mörike, einen Moment neben der Bank stehen und setzte dann seine Patrouille fort.

Was sich für die Kundin Hertha Mörike als ein „fragwürdiges Machtgehabe“ darstellt, hat aus Sicht der Verwaltung des Schleicenters und der Sicherheitsfirma Eichmann durchaus seine Richtigkeit. Der Mitarbeiter habe korrekt gehandelt, wenn auch nicht mit ausreichend Fingerspitzengefühl, wie Inhaber Jürgen Eichmann sagt. Dirsko von Pfeil, Sprecher der Hamburger Immobilienfirma AVW, die das Schleicenter verwaltet, klärt auf: Die Sitzgelegenheit, auf der sich Hertha Mörike und ihr Begleiter ausruhen wollten, war in der Tat nicht für diesen Zweck aufgestellt worden, sondern nur für die notwendigen Ruhepausen des Wachmanns. Problem: Die Bank stand da, wo sie eigentlich nicht hätte stehen dürfen. Sie soll von den Kunden und Passanten gar nicht wahrgenommen werden, damit es nicht zu solchen Konflikten kommt. Die Bank muss weg: „Wir werden gegenüber unserem beauftragten Dienstleister mit Nachdruck hierauf hinweisen“, so Dirsko von Pfeil.

Hintergrund dieses kuriose Sitzstreits ist – man ahnt es schon – Corona. Um die behördlichen Vorgaben zu den Lockerungen im Einzelhandel umzusetzen, „hat die AVW in den von ihr verwalteten Objekten die Sitzgelegenheiten auf Allgemeinflächen beseitigt, da hierdurch das Gefährdungspotenzial für die Besucher und Kunden minimiert werden soll“, so Dirsko von Pfeil. Mit anderen Worten: Besucher sollen schnell kommen, einkaufen und schnell wieder gehen und sich zwischendurch nicht setzen. Der Wachmann habe richtig gehandelt, da er die beiden Kunden nicht einem Risiko aussetzen wollte, da die Bank „in dem Augenblick für Kunden ja nicht desinfiziert war“ und er keinen Präzedenzfall für weitere Besucher des Schleicenters schaffen wollte. Er hätte die Situation jedoch besser lösen können, und dafür entschuldigt sich von Pfeil bei den Kunden.

„Wir sind dazu da, behördliche Anordnungen durchzusetzen“, sagte Jürgen Eichmann, Inhaber der betroffenen Sicherheitsfirma. Das betreffe vor allem das Tragen der Gesichtsmasken, „und da fühlen sich Menschen schon mal auf den Schlips getreten, wenn man sie anspricht“. Auch beim Supermarkt Real habe man die Aufgabe, die Corona-Maßnahmen durchzusetzen. Da gehe es darum, dass die Kunden beim Einkauf einen Wagen nehmen müssten, was dann und wann zu Ärger führe. Da sei es für seine Mitarbeiter schwer, immer ruhig zu bleiben.