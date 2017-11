Schleswig im Städtevergleich : Schlechter als Husum und Eckernförde?

vergrößern 1 von 1 Foto: ac 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 02.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Dem Bürgermeister war es deutlich anzumerken: Er will diese Kritik an seiner Stadt nicht mehr hören. „Es ärgert mich maßlos, dass wir ständig mit Eckernförde und Husum verglichen werden. Das ist so, wie wenn man einem kleinen Kind immer wieder sagt: ,Du bist sowieso doof, du kannst es nicht.’“ Im Hauptausschuss hatte Stadtmanager Rüdiger Knospe gerade seinen Jahresbericht vorgetragen – und darin genau diesen Vergleich mit den Nachbarstädten gezogen. „In der Wahrnehmung durch die Besucher sind Husum und Eckernförde uns voraus“, sagte Knospe – und bekräftigte, er wolle weiter daran arbeiten, das sich das ändert.

Mit ihren jeweils rund 22 000 Einwohnern sind Husum und Eckernförde zwar beide annähernd so groß wie Schleswig, Vergleiche mit den Nachbarstädten seien dennoch nicht angebracht, meinte Christiansen. „Wir brauchen uns nicht an Handelsmetropolen messen, die eine ganz andere Historie haben. Es ist nicht die wahre Realität. Es ist ein gemachtes Bild, das Schleswig nicht gut tut.“

Dem Bürgermeister gelang es damit indes nicht, die Diskussion zu beenden. Kurz darauf meldete sich SPD-Ratsherr Sönke Büschenfeld zu Wort. „Natürlich hat Eckernförde den direkten Meereszugang, aber dort laufen auch andere Sachen besser als hier.“ Er sah die Geschäftsinhaber in der Pflicht, etwas zu ändern. „Es kann nicht sein, dass ich nach Husum fahren muss , um ein Sakko zu kaufen.“

Nicht alle Ausschussmitglieder wollten ihm so weit folgen. Harry Heide vom SSW: „Wir haben hier auch ein vernünftiges Kaufhaus, wo man ein ordentliches Jackett bekommt.“ Stadtmanager Knospe war unterdessen bemüht, den Eindruck zu vermeiden, er wolle Schleswig schlechtreden. „Wir sind gut davor, aber ich bin eben nicht restlos zufrieden.“ Wenn er auf die Nachbarstädte blicke, dann geschehe das, „weil es wichtig ist zu wissen, welche Pferde sonst noch so im Rennen sind.“ Dabei sieht er Nachholbedarf vor allem beim Image.

„Es ist einiges bewegt worden, aber nicht genug“, sagte Knopse mit Blick auf seine eigene Arbeit. Als Erfolge nannte er die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften im Folkeboot-Segeln und den Besuch der NDR-Sommertour, an erster Stelle aber die Einführung der „Wikingerstadt“ als Logo und Marke. „Wir haben es geschafft, den Wikingerbegriff rund um die Welt zu schicken“, sagte er und spielte damit auf eine Werbe-Aktion mit Fotos von Regenschirmen und Papiertüten mit dem Wikingerstadt-Logo an, die an entfernten Orten auf dem ganzen Globus platziert wurden. „Das Wikingerthema ist keine persönliche Marotte von mir, sondern Notwendigkeit“, betonte er. Schleswig habe damit ein Alleinstellungsmerkmal, das international positiv besetzt sei. „Das ist wie einen Sechser im Lotto.“ Allerdings wünsche er sich, dass Wirtschaft und Gesellschaft das neue Stadt-Motto noch mehr mit Leben füllen. Die finanziellen Möglichkeiten des Stadtmanagements seien sehr begrenzt. „Mit der Summe, mit der wir im Moment arbeiten, haben wir keine stabile Basis.“

Die Stadtmarketing GmbH gehört zu 40 Prozent der Stadt, zu 40 Prozent den „Schleswig-Paten“, einem Zusammenschluss von Unternehmern, und zu 20 Prozent den Gewerbevereinen. Sie finanzieren anteilig die Arbeit des Stadtmanagements, die im Jahr 100 000 Euro kostet. Der Hauptausschuss-Vorsitzende Holger Ley (CDU) signalisierte Bereitschaft, über eine bessere finanzielle Ausstattung von Knospes Arbeit zu sprechen – wenn die anderen Träger des Stadtmanagements denn ebenfalls mitziehen. SPD-Fraktionschef Stephan Dose widersprach dem nicht, übte aber auch Kritik am Stadtmanagement. „Wir sind enttäuscht vom Thema Wikingerstadt“, sagte er. „Es gibt keine echte Strategie.“ Außer bei „Pro Lollfuß“ gebe es zudem keine sichtbaren Initiativen, das neue Schlagwort mit Leben zu füllen.