Hüllerup : Scheunenbrand: Kripo sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Jugendlichen, die sich in Nähe des Brandortes aufgehalten haben sollen.

04. Juni 2019, 11:19 Uhr

Handewitt | Wie die Polizei jetzt mitteilte, standen am späten Karfreitag (19. April) gegen 23.15 Uhr in Hüllerup zwei Scheunen in Flammen. In den hinter einem Wohnhaus in der Bredstedter Straße gelegenen Scheunen befanden sich mehrere Fahrzeuge sowie hochwertige Gartengeräte.

Kriminalpolizei ermittelt - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Das Kriminalkommissariat 2 der Kriminalpolizei Flensburg hat noch in der Brandnacht die Ermittlungen aufgenommen und kann als Brandursache Brandstiftung nicht ausschließen.

Jugendliche Zeugen gesucht

Anwohner haben am frühen Abend eine Gruppe junger Heranwachsender beobachtet, die sich am Baggersee in Hüllerup, in unmittelbarer Nähe zum Brandort, aufgehalten hat. Gegen Mitternacht wurde eine Gruppe junger Leute am Ortsausgang in der Bredstedter Straße beobachtet, die aus Richtung Flensburg kam. Diese jungen Leute könnten Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461/4840 mit dem K2 in Verbindung zu setzen.

