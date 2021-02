Zwischen Zob und Schleicenter : Scheiben in der Schleswiger Innenstadt eingeschlagen

Die Polizei konnte einen Verdächtigen stellen – dieser bestritt aber die Taten.

von Sven Windmann

18. Februar 2021, 15:35 Uhr

Schleswig | In der Schleswiger Innenstadt sind in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrere Scheiben gewaltsam eingeschlagen worden. Betroffen sind ein Imbiss am Zob, der Edeka-Markt im Stadtweg sowie das Schleicenter, wo zwei Scheiben im Bereich des Schwarzen Weges zerstört wurden.

Windmann

Gegen 3 Uhr hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem die Scheibe im Stadtweg – offenbar durch einen Steinwurf – zu Bruch gegangen war. Sie konnten der herbeigeeilten Streife auch einen Verdächtigen zeigen, der sich in der Nähe des Tatortes befand. Der junge Mann wurde von der Polizei kontrolliert.

Tatverdächtiger war nur leicht alkoholisiert

Er bestritt, die Scheibe eingeworfen zu haben. Zwar hatte er mehrere Flaschen Bier dabei, war aber nur leicht alkoholisiert. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, wird von der Polizei derzeit noch geprüft. Die Personalien des jungen Mannes wurden aufgenommen.