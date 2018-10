von

22. Oktober 2018, 14:12 Uhr

Den Kurs „Süßes und Saures – Herzhaftes und Süßes für das Halloween-Buffet“ für Kinder von 8 bis 14 Jahren bietet der Amtskulturring Langballig am Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr in der Grundschule Munkbrarup an. Anmeldungen: Telefon 0 46 36 / 88 80.