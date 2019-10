Schuby : Schaurig schöne Halloween-Party in Schuby

Fantasievolle Verkleidungen im Dag-Hammerskjold-Haus.

von Gero Trittmaack

27. Oktober 2019, 14:55 Uhr

Schuby | Gruselig ging es nur bei den Kostümen im Dag-Hammerskjold-Haus in Schuby zu. In schaurig schönen Verkleidungen ließen sich rund 50 Mädchen und Jungen bei der Helloween-Disco mit Valerie Kühl (hinten, rechts) und dem zehnköpfigen Team zum gemeinsamen Spielen und Tanzen begeistern. Dass die Veranstaltung erneut so gut angenommen wurde, freute die Veranstalter von der Kirchengemeinde, dem VfB Schuby sowie dem Siedlerbund.