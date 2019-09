Oldtimertreffen in Medelby : Schau für alte und neue Landmaschinen

Die Oldtimerfreunde Medelby veranstalten ein Oldtimertreffen mit Bauernmarkt am Sonntag an der Kirchspielhalle in Medelby.

Avatar_shz von shz.de

05. September 2019, 08:34 Uhr

Medelby | Zum 17. Oldtimertreffen mit Bauernmarkt laden die Oldtimerfreunde Medelby in Kooperation mit anderen Vereinen und Organisationen am Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr an die Kirchspielhalle in Medelby ein. Es werden 400 alte Traktoren, Landmaschinen und Autos aus unterschiedlichen Epochen zu bestaunen sein. Auch Firmen und Lohnunternehmen beteiligen sich an der Veranstaltung und stellen aktuelle Maschinen für Haus und Hof aus.

„Die Veranstaltung wird durch eine gute Zusammenarbeit von Vereinen und Unternehmen in der Region ermöglicht“, so Paul Christiansen, Vorsitzender der Oldtimerfreunde Medelby. Neben den Oldtimern und Landmaschinen gibt es zahlreiche kleine Vorführungen, Informationsstände und Auktionen von den lokalen Vereinen. Eine Sonderschau gilt alten und neuen Baumaschinen. Stroh- und Hüpfburg, Kinderschminken, das „Pony-Spiele-Spaß“-Turnier für Kinder oder den großen Teile- und Trödelmarkt runden das Programm für Groß und Klein ab. Der Eintritt für ist frei, lediglich eine geringe Parkgebühr zugunsten der Jugendfeuerwehr wird erhoben.

Der „Dörpsmobilverein“ möchte den älteren Mitbürgern des Kirchspiels den Hin- und Rückweg zum Bauernmarkt ermöglichen. Hierzu wird ein Fahrdienst eingerichtet, Interessierte können sich vorab unter der Nummer 0152-36177940 anmelden.