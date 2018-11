Schafflund : Schafflunder Wählergemeinschaft hat neuen Vorstand

Turnusmäßig stand im November die Vorstandswahl an und führte teilweise zu Neubesetzungen der Ämter.

29. November 2018, 16:37 Uhr

„In der Kommunalpolitik kann ich direkt mitgestalten – hier, wo wir leben“, erklärt Jörg Schuldt seine Bereitschaft, als Beisitzer im Vorstand der Schafflunder Wählergemeinschaft (SWG) mitzuarbeiten. Ebenfalls neu in diesem Amt und hoch motiviert ist Mareike Nommensen: „Ich bin hier aufgewachsen. Man bekommt viel mehr mit, wenn man unterstützend mitarbeitet.“ Und die Dritte im Bunde, Bärbel Johannsen, ergänzt: „Ich habe Lust, etwas zu bewegen, zum Beispiel im Fest- und Kulturausschuss.“

Turnusmäßig stand im November die Vorstandswahl an und führte teilweise zu Neubesetzungen der Ämter. Thomas Spiegel trat als Vorsitzender nicht mehr an, weil er nach Klanxbüll ziehen wird. „Das ist sehr schade“, bedauert die zweite Vorsitzende Constanze Best-Jensen. Zu seinem Nachfolger wurde Claus Peter Matzen gewählt. „Ich möchte das Dorf weiter voranbringen und unsere Bürgermeisterin unterstützen“, sagt er.

Vor allem habe sich die SWG den Gesamtkomplex der Gesundheitsversorgung auf die Fahnen geschrieben, auch wenn das „gar nicht so einfach zu wuppen“ sei. Christian Sinn wurde als Kassenwart bestätigt. Mit einer Neuerung wartet die SWG in der Adventszeit auf: Sie stellt eine Punschbude bei Edeka auf, die jeweils freitags und sonnabends den Vereinen zur Verfügung steht, um in vorweihnachtlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Am 21. Dezember sind Mitglieder und Freunde zum Abgrillen am Bürgerhaus eingeladen, und am 12. Januar wird das Weihnachtsprogramm beendet mit der kostenlosen Tannenbaumabholaktion im Dorf.