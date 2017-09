Wiking-Halbinsel : Schadstoff-Sanierung verzögert sich weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Oje 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 08.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Die Segler am kleinen Anleger an der Callisenstraße beobachten es immer wieder: Wie aus dem Nichts bildet sich auf der Schlei plötzlich ein Ölfilm. Rückstände aus den Zeiten, als sich am Ufer der Schlei eine Teerpappenfabrik befand. Nach Jahrzehnte langer Diskussion hatten sich zu Jahresbeginn der Kreis Schleswig-Flensburg als Umweltschutzbehörde und die Stadt Schleswig als größter Grundstückseigentümer auf dem Gelände auf ein weiteres Vorgehen geeinigt. Demnach sollte die Stadt noch in diesem Jahr einen Sanierungsplan erstellen lassen.

So schnell wird es nun aber nicht gehen. Das erklärte Dirk Jürgensen aus dem Bauamt nun vor dem Bau- und Umweltausschuss. Der Sanierungsplan werde wohl erst im Herbst 2018 vorliegen. Zwei im Juli beauftragte Ingenieurbüros aus Hamburg und Kiel haben nun die Unterlagen der vergangenen 25 Jahre gesichtet.

Dabei hat sich offenbar herausgestellt, dass die Sanierungsvariante, die bisher favorisiert worden war, schwerwiegende Nachteile aufweist. Aus Kostengründen wollte man eigentlich darauf verzichten, den gesamten Boden auf den belasteten Grundstücken auszutauschen. Stattdessen sollte eine Spundwand gezogen werden, die verhindert, dass weiterhin Schadstoffe in die Schlei sickern können. Fachleute hatten die Kosten dafür schon vor zehn Jahren auf zehn Millionen Euro beziffert. Darin enthalten sind auch die Folgekosten für den Betrieb einer Grundwasser-Aufbereitungsanlage. Alle Probleme wären damit freilich nicht gelöst. Die Anwohner sollten weiterhin lieber kein Obst aus dem eigenen Garten essen – und vorsichtshalber nicht einmal barfuß über Grundstücke laufen.

Nun kommt es aber möglicherweise doch noch zu einem kompletten Bodenaustausch. Bis Dezember wollen die Ingenieurbüros mit ihrer Arbeit so weit vorangekommen sein, dass sie verschiedene Modelle vorstellen können. Bis dahin sind weitere Analysen geplant.

„Wenn es die Möglichkeit einer Komplettsanierung gibt und das finanziell vertretbar ist, dann ist die Verschiebung auf jeden Fall sinnvoll“, fand der Ausschussvorsitzende Stephan Dose (SPD).

Was die Sanierung am Ende kostet, ist dabei noch völlig offen. Ebenso unklar ist, wer bezahlt. Einen Nachfolger des Verursachers, der Teerpappenfabrik Erichsen & Menge, gibt es nicht mehr. Die Kreisverwaltung hatte die Stadt Schleswig als „Hauptstörer“ ausgemacht und im Oktober 2016 eine Sanierungsverfügung erlassen. Dagegen war die Stadt vor dem Verwaltungsgericht vorgegangen. Diese Klage hatten Stadt und Kreis als „gemeinsames Vorgehen“ dargestellt. Demnach sollte das angestrebte Gerichtsurteil Klarheit darüber bringen, wer denn nun zahlen muss.

Diese Klarheit blieb jedoch aus. Man einigte sich ohne Urteil auf einen Vergleich: Die Stadt sollte nun erst einmal den Sanierungsplan erstellen lassen. Wer dann für die Umsetzung des Plans zahlt, ist weiterhin offen. „Das werden wir wieder vor Gericht klären müssen“, sagte Bürgermeister Arthur Christiansen nun. „Wir reden schließlich über richtig viel Steuergeld.“ Der Sanierungsplan sei aber auf jeden Fall „ein wichtiger Schritt nach vorn“.