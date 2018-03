Plastik in der Schlei : Saubermachen im Schilf

Im Naturschutzgebiet Reesholm befreien Helfer die Natur von gefährlichen Plastikpartikeln.

von shz.de

10. März 2018, 07:00 Uhr

Sie sind klein, oft bunt und haften an allem – Schilf, Sand, Schnee, Eis. Beim Naturschutzgebiet Reesholm rückten gestern 100 Helfer den vielen Plastikpartikeln zu Leibe, die dort am Ufer liegen. „Ich mache das freiwillig, um der Umwelt und den Vögeln zu helfen“, erklärte Kerstin Appelt, während sie Schilf in einen Sack warf. Angesichts der Menge, „ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte sie.

Die meisten Helfer waren wie sie Mitarbeiter der Schleswiger Stadtwerke, aber es packten auch Angestellte von drei Tiefbauunternehmen sowie andere örliche Handwerker mit an. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so kleine Teilchen sind“, meinte Marco Wriedt.

Das Plastik werde fachgerecht entsorgt, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs. „Es liegt im Selbstverständnis des Unternehmens, dass hier sauber gemacht wird“, betonte er. Daher habe man sofort mit dem Reinigen begonnen, obwohl Schnee und Eis Probleme bereiteten. Dafür wurde das Naturschutzgebiet in Cluster unterteilt, die systematisch gereinigt werden. Das Schilf wurde zusammengeharkt und von der kostenlos bereitgestellten Saugmaschine aufgenommen.

Die Bucht sei besonders betroffen, da dort „der Einlauf des Klärwerks liegt“, sagte er. „Das ist wie eine Wanne, hier hat sich das meiste gesammelt.“ Wie viel Plastik dort liege, wisse man nicht, so Schoofs. Vom Füsinger Badestrand arbeiteten sich die Helfer in Richtung Halbinsel vor. Schoofs schätzt, dass das Reinigen ein Jahr dauern könnte – zumal „wir die Vogelschutzzeiten beachten müssen. Das wird uns eine Stange Geld kosten.“ Der weitere Plan sieht vor, bis Lindaunis ein Kataster für die Schlei anzulegen und zu beobachten, wo sich weiterer Kunststoff findet.

Schoofs erklärte zudem, dass gemeinsam mit dem Umweltministerium die Verfahrensweise des Schleswiger Klärwerks nächste Woche überprüft werde. Bisher hätten die regelmäßigen Untersuchungen von Klärschlamm und Wasser „keine Auffälligkeiten ergeben“.

Wer helfen möchte, sollte nicht auf eigene Faust loslegen, sondern sich bei den Stadtwerken (Tel. 04621/ 801460) melden.

